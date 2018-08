Stiri pe aceeasi tema

- Directia Rutiera va propune, vineri, Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 3, clasarea dosarului penal deschis pe numele soferului masinii M...PSD, informeaza IGPR, precizand ca seful Politiei Romane a cerut verificari privind „modul eronat” al argumentarii aplicarii Conventiei de la Viena.…

- Directia Rutiera va propune, vineri, Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 3, clasarea dosarului penal deschis pe numele soferului masinii M…PSD, informeaza IGPR, precizand ca seful Politiei Romane a cerut verificari privind „modul eronat” al argumentarii aplicarii Conventiei de la Viena. Imaginea…

- Ce spune șoferul mașinii cu numar de inmatriculare anti-PSD, dupa ce Poliția i-a confiscat placuțele. Razvan Ștefanescu a povestit, la ieșirea din secția de Poliție, cum a fost oprit de polițiști, luni dimineața, și i-au fost confiscate placuțele de inmatriculare. „In jurul orei 5:50 dimineața, am…

- Poliția a lucrat mai multe zile pentru a gasi o cale sa îl penalizeze pe șoferul care a intrat în România cu o mașina ce avea placuțe de înmatriculare cu un mesaj anti-PSD. ”Astazi, în jurul orei 06.00, un echipaj de poliție al Brigazii…

- Șoferul mașinii cu numar anti-PSD a ramas fara permis de conducere. Polițiștii de la Rutiera din București l-au tras pe dreapta, luni dimineața, pe proprietarul mașinii al carei numar s-a viralizat saptamana trecuta. Numerele de inmatriculare ale unui roman din Suedia au ajuns in centrul atenției ,…

- Barbatul care a pus Romania pe jar cu mesajul sau de pe placuțele de inmatriculare adresat Guvernului a explicat ca totul a fost, la inceput, o gluma. Reacția oamenilor la vederea numerelor mașinii sale inmatriculate in Suedia, cu M&*$ PSD arata ca gluma sa a fost luata in serios, mai ales ca exemplul…

- Timp de patru saptamani, 23 de studenți ai Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” sunt inițiați in tainele meseriei de specialistii Inspectoratului General pentru Imigrari, pe perioada stagiului de practica in cadrul structurilor operative de pe raza municipiului București și a 10 județe. In perioada…

- "Pompierii militari au intervenit, in ultimele 24 de ore, in sprijinul populatiei si administratiei publice locale din zonele unde au fost inregistrate inundatii. In urma manifestarii fenomenelor hidro-meteorologice periculoase, la nivel national au fost semnalate efecte negative in 44 localitati…