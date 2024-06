Stiri pe aceeasi tema

- Marcel Ciolacu a spus, intr-o emisiune la Antena 3, ca ar trebui sa traim alegerile ca pe o sarbatoare. O sarbatoare a democrației, a explicat premierul. A reiterat interesul PSD de a avea un candidat la prezidențiale și chiar s-a aratat surprins de ”zvonistica”. Cum sa credem ca ar putea fi altfel.…

- Traian Basescu ii pune bețe in roate lui Klaus Iohannis, susținand ca alegerile din toamna au fost programate strategic pentru a coincide cu expirarea candidaturilor la NATO și Parlamentul European. De asemenea, el a subliniat ca actualul președinte ar trebui sa evite „penibilizarea candidaturii” sale…

- Fostul presedinte Traian Basescu a declarat ca actual președinte, Klaus Iohannis, nu are nicio sansa sa ajunga secretar general al NATO. El a mai spus, referitor la sefia Comisiei, a Comisiei sau a Parlamentului European, Basescu a precizat ca cea de presedinte al PE este exclusa. Fostul sef de stat…

- "Cirstoiu a avut un discurs de personaj manipulat de o grupare din PNL care incearca sa-l foloseasca astazi impotriva PSD-ului si a lui Marcel Ciolacu. In acest moment, Cirstoiu pierde pe toata linia, atat prin prestatia avuta azi cat si prin ce a spus.Nu dovedeste decat ca e marioneta unor oameni din…

- Anunțata intempestiv, candidatura doctorului Catalin Cirstoiu la Primaria Capitalei a creat probleme mari alianței PSD-PNL. Deși negociata intre președintele Klaus Iohannis, Marcel Ciolacu și Nicolae Ciuca, dupa cum susțin surse politice, intrarea in competiție a lui Cirstoiu a parut o soluție de avarie,…

- Disputa recenta pe inchiderea marilor supermarketuri in weekend a fost tranșata relativ rapid de premierul Marcel Ciolacu, care a declarat ca, in urma semnalelor, acest lucru nu se impune. Cu toate acestea, unii producatori locali iși doresc in...

- Fostul președinte al Romaniei, Traian Basescu, a subliniat marți seara ca desemnarea secretarului general al NATO este un act politic ce aparține in primul rand de Statele Unite, dar și de Marea Britanie și Franța. Acesta a opinat ca este foarte benefic daca aceasta candidatura anunțata de Klaus Iohannis…