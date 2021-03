Șoferița care a UCIS două fete în București și a fost lăsată liberă era băută Femeia care a provocat, sambata, in București un cumplit accident in care și-au pierdut viața doua tinere, avea alcoolemie de 0,6 in sange, conform unor surse judiciare. Șoferița a declarat la poliție ca a incurcat pedala de accelerație cu frana, a pierdut controlul mașinii, a intrat intr-un stalp, apoi in gardul unei case, lovindu-le și […] The post Șoferița care a UCIS doua fete in București și a fost lasata libera era bauta appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

