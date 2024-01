Stiri pe aceeasi tema

- 2024 a venit cu modificari și in Codul Rutier. Potrivit informațiilor, in noul an, valoarea punctului de amenda a crescut, ceea ce inseamna ca participanții la trafic care fac greșeli in trafic și sunt prinși, risca sa scoata mai mulți bani din buzunar. Ce amenzi risca șoferii daca circula cu permisul…

- Deși autoritațile atrag atenția de ani de zile ca folosirea telefonului mobil la volan este extrem de periculoasa, șoferii inca nu au renunțat la acest obicei. Mare atenție, șoferi! Apar super-radarele care vor surprinde tot ce mișca in trafic. Pentru a-i determina pe șoferi sa renunțe la utilizarea…

- Anunț important pentru toți șoferii! Neatenția ii poate costa extrem de scump. Mai exact, daca fac aceasta greșeala in trafic, risca amenzi de peste 4000 de lei. Detaliul la care ar trebui sa fie atenți de acum inainte de fiecare data cand se urca in mașina. Șoferii risca amenzi de peste 4000 de lei…

- Senatul a adoptat, luni, in calitate de prim for sesizat initiativa social-democratului Robert Cazanciuc prin care soferii condamnati pentru conducerea vehiculelor bauti sau drogati pierd dreptul de a redobandi permisul pentru o perioada de pana la 10 ani, a anuntat senatorul PSD. Propunerea legislativa…

- Anunț important pentru milioane de soferi romani! O noua modificare ce ar urma sa fie schimbe iar Codul rutier ii vizeaza pe participanții la trafic din Romania. Are legatura cu valabilitatea permisului auto. Iata ce trebuie sa știe toți cei care conduc vehicule pe drumurile publice.

- BAUTURA, BAT-O VINA… Polițiștii de la Rutiera continua controalele in trafic și iata ca descopera tot mai mulți șoferi aflați sub influența bauturilor alcoolice, unii au alcoolemii foarte ridicate. De pilda, in seara de 13 noiembrie, un hușean a fost gasit in trafic cu o alcoolemie de 0,60 mg/l/ alcool…

- Articolul Cine nu echipeaza mașinile cu anvelope de iarna risca amenzi usturatoare se poate citi integral pe Stiri de Buzau . Șoferii trebuie sa fie pregatiți inca de pe acum sa circule in siguranța pe șoselele acoperite de polei sau zapada. Cei care nu echipeaza mașinile cu anvelope de iarna se pot…

- La data de 25 octombrie a.c., la nivelul Poliției municipiului Cluj-Napoca au fost organizate o serie de acțiuni stradale și in trafic, pentru prevenirea unor fapte antisociale, violente și cu scopul de a impune o conduita responsabila participanților la trafic. In intervalul orar 18.00 – 21.00, polițiștii…