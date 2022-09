Stiri pe aceeasi tema

- Tribunalul Bucuresti a admis acordul de recunoastere a vinovatiei a lui Mircea Gheorghe Draghici incheiat cu procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie ndash; Sectia de combatere a infractiunilor asimilate infractiunilor de coruptie Instanta a decis condamnarea fostului trezorier al PSD…

- Un „bizon" vasluian a scapat ieftin dupa ce a agresat absolut gratuit un partener de trafic. Va avea de platit doar o amenda penala si tratamentul estetic al victimei sale. Incidentul a avut loc in martie 2020, in Husi, pe Calea Basarabiei. Dinspre Bunesti-Averesti venea autoturismul in care se aflau…

- Șoferul fusese arestat cu 63 de kilograme de cannabis pe baza de plante pe A36, dar vinovația lui nu a fost dovedita. Acesta va fi condamnat doar pentru ca a manipulat dispozitivul care ii controla timpul de conducere. Dar va primi o amenda uriașa, conform normelor vamale franceze, scrie portalul L'Est…

- Preotul a fost condamnat la o pedeapsa de un an si sase luni de inchisoare pentru savarsirea infractiunii de conducere a unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante. Instanta a dispus suspendarea executarii pedepsei sub supraveghere, pe durata unui termen de supraveghere de 2 ani, care…

- Pensionarul iși va petrece aproape aproape un deceniu in inchisoare, dupa ce le-a recunoscut polițiștilor ca se urca la volan fara permis inca din 2007, scrie Ziarul de Iași . Ultima data, barbatul a fost prins de polițiști in iunie 2020, dupa ce a plecat de acasa, din satul Valea Lupului, la cumparaturi.…

- Un student sinucigaș din China, a incercat sa ucida patru femei in Hong Kong pentru a putea obține pedeapsa cu moartea. Barbatul a fost condamnat la 16 ani de inchisoare, judecatorul considerand aceste acte ca fiind „lașe”.Judecatoarea Inaltei Curți l-a condamnat pe Liu Yue Teng, in varsta de 26 de…

- Judecatorul Marius Catalin Croitoru, presedintele Judecatoriei Medgidia, si-a gasit joi dimineata masina vandalizata. Persoane inca neidentificate au scris pe masina, cu vopsea neagra, mesaje de amenintare, dar si litera „Z". Incidentul vine la doar doua zile dupa ce judecatorul l-a condamnat pe primarul…