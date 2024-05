Stiri pe aceeasi tema

- Circa 5.000 de bucuresteni, multi dintre ei insotiti de copii, au participat astazi in Capitala la “Marsul pentru viata”, cel mai mare eveniment in sprijinul familiei si al natalitatii organizat la nivel national inca din anul 2008 de asociatia ProVita. Evenimentul derulat la Bucuresti a avut loc simultan…

- Seulul a emis vineri o declarație puternica condamnand decizia Rusiei de a bloca prelungirea mandatului experților ONU care monitorizeaza aplicarea sancțiunilor impotriva Coreei de Nord. Ministerul Afacerilor Externe sud-coreean a caracterizat gestul Rusiei drept „iresponsabil”, subliniind gravitatea…

- Departamentul Apararii al SUA a anunțat ca David M. Cattler a fost selectat ca noul director al Agenției de Contrainformații și Securitate pentru Aparare. Numirea sa va intra in vigoare la 24 martie 2024. David Cattler are o vasta experiența de conducere in cadrul comunitații de informații, al armatei…

- Noua versiune a platformei nationale de pregatire pentru situatii de urgenta – fiipregatit.ro – va fi relansata vineri, impreuna cu noul site al Platformei Nationale pentru Reducerea Riscurilor la Dezastre. Evenimentul, parte a Saptamanii Protectiei Civile, arata angajamentul autoritaților de a imbunatați…

- Primul pacient uman caruia medicii i-au implementat un cip cerebral a trecut cu bine de operație și s-a recuperat complet, a anunțat miliardarul Elon Musk, fondatorul start-ului american Neuralink, promotorul acestei tehnologii. Mai mult de atat, pacientul cu cip este capabil sa controleze un mouse…

- Emulgatorii, aditivii alimentari cei mai folosiți, inclusiv in paine, sunt legați direct de apariția unor cancere, potrivit unui nou studiu, realizat de un grup de cercetatori francezi din cadrul INSERM. Studiul a fost publicat in revista de știința PLOS Medicine și se bazeaza pe datele privind starea…

- Acuzații grave la adresa președintelui Joe Biden! Acesta a sustras mai multe documente secretizate despre razboiul din Afganistan și despre probleme de securitate americane. La momentul producerii incidentului, Joe Biden ocupa funcția de vicepreședinte. Cu toate acestea, președintele nu va fi judecat…

- Excesul de bauturi indulcite (carbogazoase, sucuri de fructe etc.) ar accelera apariția calviției precoce la barbați, avertizeaza un studiu științific realizat de cercetatorii de la Universitatea Tsinghua din Beijing și publicat in revista Nutrients. Studiul a fost realizata intre lunile ianuarie și…