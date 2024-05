Stiri pe aceeasi tema

- In premiera, Clinica de Chirurgie Plastica, Microchirurgie Reconstructiva si Arsuri din cadrul Spitalului „Grigore Alexandrescu” a inființat Registrul Național Unic al Pacienților Arși care cuprinde date privitoare la numarul pacienților copii și adulți cu arsuri, locurile unde sunt tratați și cauzele…

- Eliminata in primul tur la WTA Miami, la revenirea sa in tenis dupa un an și jumatate, Simona Halep se pregatește acum pentru turneul de la Madrid, dupa ce suspendarea de 4 ani dictata de ITIA a fost redusa de TAS la doar 9 luni. Simona Halep n-a scapat insa definitiv de procesul de la TAS. Astfel,…

- Norovirusul, detectat in cazul unor elevi de la Colegiul Național Loga din Timișoara, este un agent patogen foarte rezistent in special pe suprafețe, la dezinfectanții pe baza de alcool, avertizeaza prof. univ dr. Carmen Dorobaț pentru ziarul Puterea.ro. ”Norovirusul se transmite pe cale digestiva.…

- Comisia Europeana a publicat luni o analiza detaliata referitoare la dezechilibrele macroeconomice ale Romaniei, evidentiind procedura delicata de stabilire a salariului minim. Guvernul Romaniei decide asupra salariului minim intr-un mod discretionar, dupa negocieri cu sindicatele si patronatele, fara…

- Inalta Curte de Casație și Justiție a Romaniei va desemna, vineri, judecatorii care vor face parte din Biroul Electoral Central (BEC) pentru alegerile locale si europarlamentare din luna iunie. Ședința publica va incepe, la ora 13:30, la sediul Inaltei Curti de Casatie si Justitie din Bucuresti, iar…

- Scandal de proporții la Spitalul Județean de Urgența Ploiești, acolo unde doua femei care au adus pe lume nou nascuți au plecat acasa cu copiii altor familii! Așadar, este ancheta la Spitalul Județean Ploiești, dupa o incurcatura care a dus la un adevarat scandal! O femeie care a nascut recent a sesizat…

- Un barbat diagnosticat cu malarie, internat la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Tropicale ”Victor Babeș” din București, a decedat. In ultimele 24 de ore, aici au mai fost internați doi pacienți cu malarie. Anunțul despre acest deces vine dupa ce oficial s-a constatat ca tot malaria este cauza…

- Camelia Tișe, fosta soție a președintelui Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, a fost gasita decedata, luni de dimineața, in apartamentul sau din Cluj-Napoca, unde avea și cabinetul de avocatura, transmite presa locala. Medicii ambulanței au constatat decesul. Trupul decedatei a fost dus la IML Cluj,…