Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul polonez al Apararii a anunțat miercuri ca l-a rechemat din post si l-a demis din functie pe generalul-locotenent Jaroslaw Gromadzinski, comandantul Eurocorps, in urma unei anchete a contraspionajului militar, relateaza AFP, potrivit news.ro.Serviciile de informatii au „deschis o ancheta de…

- In Europa au fost inmatriculate, in primele doua luni din 2024, peste doua milioane de autoturisme, in creștere cu 10,9% fața de perioada similara din 2023, conform datelor oferite de Asociația Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA). Pe fondul acestei creșteri , impulsionate in special de piețe…

- In luna octombrie 2023, DS Automobiles a lansat faza pilot de integrare a serviciului ChatGPT pe modelele sale, in piețe ca Franța, Germania, Italia, Spania și Marea Britanie. De atunci, francezii au utilizarea funcției de recunoaștere vocala a crescut cu peste 50%. Tocmai de aceea, DS Automobiles a…

- Un roman controlat de polițiști intr-o parcare de pe marginea autostrazii, in Germania, a ramas fara 33.000 de euro, bani pentru care nu a avut justificare și pe care-i ascunsese intr-o paine, scrie Bild.In timpul unui control la zona de odihna Irschenberg, de pe A8, din Bavaria Superioara, poliția…

- Sorin Grindeanu anunța concedieri in masa in Portul Constanța daca se confirma existența unor linii speciale pentru transportatorii din Ucraina. Ministrul Transporturilor , Sorin Grindeanu, a lansat un avertisment ferm catre conducerea Portului Constanța , anunțand ca va lua masuri drastice in cazul…

- Cifrele anuntate sunt mai mari decat previziunile analistilor de la Bloomberg si Factset, care se asteptau la o scadere a PIB-ului Eurozonei cu 0,1% in perioada octombrie-decembrie si la intrarea in recesiune tehnica, definita ca doua trimestre consecutive de scadere. Pe ansamblul anului trecut, cele…

- Gigantul american de vanzare cu amanuntul online a sfidat avertismentul Comisiei Europene conform caruia acordul ar putea restrange concurenta pe piata aspiratoarelor robot, refuzand, saptamana trecuta, sa ofere remedii pentru a aborda astfel de preocupari. Comisia, care urmeaza sa decida asupra acordului…

- Ungaria a caștigat cu Islanda, scor 33-25, in ultimul meci din grupele preliminare la Campionatul European de handbal masculin. Miercuri se joaca primele meci din faza grupelor principale de la Campionatul European de handbal masculinRomania a incheiat turneul pe antepenultimul loc, poziția 22 din…