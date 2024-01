Stiri pe aceeasi tema

- Un șofer care a fost inregistrat de aparatul radar in timp ce conducea cu 154 de km/h este suspectat ca a consumat droguri. Incidentul a avut loc miercuri in județul Timiș.Potrivit Poliției, miercuri, in jurul orei 17:45, polițiștii Serviciului Rutier au depistat pe DN 6, un șofer care conducea un…

- Polițiștii din Diniaș au prins sambata seara, in urma unui control in trafic, un barbat de 29 de ani pentru care „au reieșit indicii cu privire la posibila prezența a substanțelor psihoactive”. In plus, acesta avea asupra și „o folie in interiorul careia se aflau substanțe susceptibile de a fi droguri”.…

- Centrul Infotrafic anunța ca se circula in condițiile de aglomerație pe sensul catre Deva al autostrazii A1 Deva-Arad, nodul rutier din localitatea Margina – Timiș, formandu-se coloana de autovehicule de aproximativ 4 kilometri, din cauza capacitații reduse de preluare pe DN 68A Margina – Coșevița.…

- Politistii din Constanta au tras 14 focuri de arma pentru prinderea unui sofer care a refuzat sa opreasca la semnalul agenților. Dupa o cursa nebuna de zece kilometri, barbatul 58 de ani a fost prins. In mașina sa au fost gasite mai multe alimente, dar și țigari și bauturi alcoolice.

- Polițiștii au prins primul vitezoman de pe noua autostrada A0. Primul tronson al autostrazii de A0 s-a inugurat joi, și un șofer care circula cu 190 de km/ora a fost prins de polițiști. Șoferul teribilist este un tanar de 19 ani care s-a ales cu permisul suspendat pentru patru luni și o amenda de 1.300…

- Un șofer din Timiș a provocat, duminica, panica pe A1 Deva-Nadlac. Barbatul conducea haotic, motiv pentru care mai mulți șoferi au sunat la 112. Imediat, polițiștii au pornit in cautarea lui și l-au tras pe dreapta. In urma testarii cu aparatul etilotest, rezultatul a indicat o valoare de 1,06 mg/l…

- Polițiștii din cadrul Poliției municipiului Gherla au oprit pentru verificari un autoturism, condus pe strada Clujului din municipiul Gherla, de un tanar de 22 de ani, din județul Bistrița-Nasaud. Acesta a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul indicand concentrația de 0,73 mg/l alcool pur in…

- Politistii din Olt au urmarit un sofer de 20 de ani care circula cu 227 km/h pe Drumul Expres 12 si au tras focuri de arma pentru a-l opri. El a fost amendat cu peste 5.000 de lei si i-a fost suspendat permisul pentru 270 de zile, potrivit news.ro.Reprezentantii Inspectoratului de Politie al Judetului…