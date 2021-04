Şofer judecat pentru omor, în arest preventiv Judecatorii de la Curtea de Apel Craiova au dispus mentinerea arestului preventiv fata de un craiovean acuzat ca a condus baut si fara permis si a ucis un barbat. Accidentul a avut loc in urma cu un an, intre Goiesti si Negoiesti, dupa o cursa ilegala de masini. Barbatul este judecat pentru omor, conducere cu permisul suspendat si sub influenta bauturilor alcoolice si participarea la intreceri neautorizate. Craioveanul de 31 de ani este acuzat ca, in seara zilei de 19 martie 2020, a condus cu permisul suspendat si a ucis un barbat . In plus, acesta bause inainte de a se urca la volan. Accidentul… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

