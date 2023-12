Șofer beat și fără permis, reținut de polițiști după ce a lovit o mașină parcată Accident de circulație in localitatea timișeana Belinț, in urma caruia un barbat in varsta de 29 de ani a ajuns pentru o noapte dupa gratii. Duminica seara in jurul orei 19:50, polițiștii au fost sesizați cu privire la faptul ca un șofer ar fi fost implicat intr-un accident rutier cu pagube materiale, pe raza localitații […] Articolul Șofer beat și fara permis, reținut de polițiști dupa ce a lovit o mașina parcata a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

