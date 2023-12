Societatea care opereaza cereale in Portul Constanta, zona Digul de Nord, amendata de Garda de Mediu (GALERIE FOTO)

Stiri pe aceeasi tema

- „Un pas important in combaterea traficului de droguri!Proiectul pe care l-am inițiat impreuna cu colegi din PNL pentru inființarea unui Registru al Traficanților de Droguri a trecut de Senat, cu 94 de voturi.Societatea noastra are nevoie de acest instrument! Cei inscriși in Registru vor fi monitorizați.…

- Cei care au iesit astazi la plimbare pe Digul de Nord din Portul Constanta catre Farul Alb din zona au simtit un miros puternic de produse petroliere venind dinspre mare. Pe luciul apei este vizibila o pata destul de mare de produs petrolier. Nu se stie de unde provine produsul ce a cauzat poluarea…

- Guvernul a publicat proiectul ordonanței prin care se renunța la noile plafoane pentru cash. Societatea romaneasca nu este pregatita la acest moment pentru limitarea utilizarii numerarului, și din acest motiv Guvernul Romaniei a elaborat un proiect de act normativ prin care se propune revenirea la plafoanele…

- Firma suceveana Florconstruct a fost amendata de Garda de Mediu Suceava pentru ca a poluat aerul. Este vorba de emisii de la stația de asfalt din lunca raului Suceava. "Pentru unele disfuncționalitați ce au condus la emisii atmosferice cu incarcari mari in pulberi/gaze arse, stația de asfalt ...

- Vitalie Miron, membru al Comisiei independente de evaluare a integritații candidaților la funcția de membru in organele de autoadministrare ale judecatorilor și procurorilor, anunța ca vineri, 6 octombrie, și-a depus cererea de demisie la Parlamentul Republicii Moldova, scrie Ziarul de Garda. Vitalie…

- O firma a fost amendata de Garda de Mediu Constanta cu 50.000 de lei deoarece dejectiile lichide de la ferma de porci pe care o detine in localitatea Sibioara au ajuns accidental pe un drum comunal, potrivit news.ro.“Dejectiile lichide de la ferma Sibioara din comuna Mihail Kogalniceanu, judetul Constanta,…

- Societatea din judetul Vrancea care se ocupa cu cresterea porcilor a fost amendata cu 50.000 lei de Garda de Mediu Constanta.Dejectiile lichide de la ferma Sibioara, din comuna Mihail Kogalniceanu, judetul Constanta, au ajuns accidental pe drumul comunal DC 85, cat si in rigola de pe marginea drumului…

- ”Consiliul Concurentei analizeaza tranzactia prin care New Europe Vending Sarl intentioneaza sa preia Vending Zone SRL”, anunta autoritatea de concurenta. New Europe Vending S.a r.l. este o companie de tip holding, infiintata in vederea realizarii acestei tranzactii. Compania face parte din grupul Integral,…