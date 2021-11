Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul nipon intentioneaza sa adopte masuri de peste 30.000 miliarde de yeni (265 miliarde de dolari) pentru a atenua efectele negative ale pandemiei asupra economiei Japoniei, au declarat duminica pentru Kyodo surse care au dorit sa-si pastreze anonimatul. Printre masuri se afla acordarea…

- Președintele Camerei de Comerț și Industrie a Romaniei (CCIR), Mihai Daraban, a primit luni, 18 octombrie, vizita E.S. Hiroshi Ueda, Ambasador Extraordinar si Plenipotențiar al Japoniei in Romania, in scopul dinamizarii schimburilor comerciale bilaterale. „Pentru mediul de afaceri romanesc…

- Cutremurul, inregistrat la ora 22:41 p.m. (13:41 GMT), a fost de nivel "5 plus" pe scala seismica a Japoniei, o intensitate care ar putea provoca unele daune cladirilor si pene de curent, potrivit Agentiei de Meteorologie din Japonia.Seismul a avut epicentrul in nord-vestul prefecturii Chiba, la est…

- Mai mult de jumatate din populatia Japoniei este vaccinata complet impotriva Covid-19. Guvernul are in vedere relaxarea restrictiilor incepand cu luna noiembrie. Guvernul japonez a anuntat ca mai mult de jumatate din populatia tarii a fost vaccinata complet impotriva Covid-19 si ca, din luna noiembrie,…

- Autoritațile locale din regiunea Okinawa, Japonia, au suspendat duminica utilizarea vaccinului anti-COVID-19 produs de compania americana Moderna dupa descoperirea unor noi loturi de seruri contaminate, relateaza AFP, citata de Agerpres . Situata in sudul Japoniei, prefectura Okinawa a decis duminica…

- Regiunea Okinawa din Japonia a suspendat duminica utilizarea vaccinului anti-COVID-19 produs de compania americana Moderna dupa descoperirea unor noi loturi de seruri contaminate, au anuntat autoritatile locale, citate de AFP. Aceasta decizie a fost luata la o zi dupa demararea unei anchete de Ministerul…

- Japonia a anuntat joi suspendarea utilizarii a 1,63 de milioane de doze de vaccin impotriva COVID-19 produse de compania americana Moderna, dupa semnalarea prezentei unor impuritati in trei loturi distribuite in tara, relateaza AFP. Grupul farmaceutic nipon Takeda, care importa si distribuie in Japonia…

- Operatorul centralei nucleare Fukushima Daiichi (nord-estul Japoniei) a anuntat miercuri ca doreste sa deverseze in ocean mai mult de un milion de tone de apa printr-un tunel subacvatic, relateaza AFP. Guvernul japonez a decis in aprilie sa deverseze in ocean, incepand din 2023, aceasta apa…