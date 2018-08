Detalii DUREROASE despre starea lui Mihai Neşu. Ce a aflat la ULTIMELE ANALIZE

Mihai Nesu a marturisit ca a efectuat curand un RMN, iar medicii i-au transmis ca au observat dereglari in coloana vertebrala. "Am facut de curand un RMN si la coloana, mai apar dereglari in maduva, exista riscuri de a ataca nervul bun. Zice… [citeste mai departe]