Managerul miliardar de fonduri de acoperire Bill Ackman a generat ceva agitație in weekend cand a sugerat ca Bitcoin ar putea distruge economia. Aceasta idee nu este noua, dar se bucura acum de o atenție serioasa in sectorul financiar. Marko Kolanovic, strategul JP Morgan, a avertizat deja ca ascensiunea stratosferica a Bitcoin ar putea determina […] The post Cea mai mare criptomoneda poate prabuși economia first appeared on Ziarul National .