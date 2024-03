Aurul și criptomoneda au atins maxime istorice Prețul aurului și prețul criptomonedei bitcoin au atins maxime istorice in anul 2024, remarca o analiza realizata de platforma eToro. Atat aurul, cat și “aurul digital”, așa cum mai este numita criptomoneda Bitcoin (BTC), au atins noi maxime in acest an. Bitcoin a ajuns la un maxim de peste 73.000 de dolari și a crescut […] Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

Stiri pe aceeasi tema

- „Investește in criptomonede!”, „Cumpara acum Bitcoin!”, „Propriul portofel digital, zero comisioane!”. Acestea sunt doar cateva dintre mesajele cu care probabil ai fost asaltat online. In orice colț al internetului te-ai uita, este imposibil sa nu dai de cineva care analizeaza piața și ofera sfaturi…

- Bitcoin a atins in decursul zilei de marți pragul de 69.000 de dolari pe unitate, atingand un nou maxim istoric. Criptomoneda a depașit astfel recordul anterior de 68.991 de dolari, inregistrat in noiembrie 2021, noteaza BBC. La 1 ianuarie 2024, valoarea monedei era raportata la 44.172 de dolari. Prețul…

- Marți, 27 februarie, moneda virtuala Bitcoin a atins valoarea maxima din ultimii doi ani, inregistrand o creștere cu 4,7%, materializata in valoarea de 57.232 USD, in timp ce principalul ei rival, moneda virtuala Ether, a atins pragul de 3.290 USD. Moneda virtuala Ether este mai puțin cunoscuta, fiind…

- Bitcoin a ajuns la 60.000 de dolari pentru prima data in mai bine de doi ani, in condițiile in care o avalanșa de capital in noile produse tranzacționate la bursa de Bitcoin a alimentat o creștere.

- Bitcoin, cea mai mare criptomoneda din lume in funcție de capitalizarea de piața, și-a extins marți raliul in tranzacțiile din Asia, atingand un maxim al ultimilor doi ani de peste 56.000 de dolari și ridicand piața criptografica in general, pe fondul evoluțiilor pozitive ale pieței și al achizițiilor.…

- Bitcoin a atins nivelul de 50.000 de dolari pe unitate pentru prima data in mai bine de doi ani, cea mai valoroasa criptomoneda din lume fiind sustinuta de asteptarile privind reducerea ratei dobanzii la sfarsitul acestui an si de aprobarea de luna trecuta a autoritatilor de reglementare pentru fonduri…

- Volumele de tranzactionare cu Bitcoin au crescut puternic, dupa ce primele 10 fonduri tranzactionate la bursa din SUA care ofera expunere directa la cea mai mare criptomoneda din lume au debutat pe bursele de valori. Bitcoin ramane la o valoare de aproape 46.000 de dolari.Volumele de tranzactionare…

- Bitcoin a urcat marți la peste 45.000 de dolari pe unitate, pentru prima data din aprilie 2022, pe masura ce increderea investitorilor intr-o potențiala aprobare a unui fond tranzacționat la bursa a continuat sa creasca. Conform Coin Metrics, cea mai valoroasa criptomoneda din lume a atins marți dimineața…