- Investigatiile ofiterilor de la Serviciul Judetean Anticoruptie in privinta medicului-sef al sectiei Oncologie din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta „Sf. Ioan cel Nou" din Suceava, dr. Anca Dumitrovici Ababneh, au pornit de la denuntul familiei unui pacient care a murit de cancer si al unui pacient…

- Un barbat in varsta de 50 de ani din Vașcauți (Suceava) a suferit arsuri de gradul 1 și 2 pe aproximativ 50% din suprafața corporala, dupa explozia unui cazan de țuica, relateaza Monitorul de Suceava. Barbatul a fost dus de urgența de catre fiul lui la Spitalul Orașenesc din Siret, joi, in jurul orei…

- Dr. Sidonia Susanu, coordonatorul Sectiei de Chirurgie Plastica de la Spitalul de copii "Sf. Maria" din Iasi a relatat intr-un interviu acordat News.ro ce inseamna o interventie chirurgicala de o asemenea amploare precum cea facuta in cazul Alexiei Tudose, adolescenta care si-a pierdut ambele brate…

- O echipa de medici de la Spitalul pentru Copii „Sfanta Maria” din Iasi a reusit, dupa 20 de ore petrecute in sala de operatie, sa replanteze bratele fetei de 15 ani, una dintre victimele care se afla in autocarul rasturnat la intrarea in municipiul Pascani in noaptea de vineri spre sambata. „Din fericire,…