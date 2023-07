Stiri pe aceeasi tema

- AUR acuza ca indatorarea cu viteza galopanta a Romaniei este rețeta sigura pentru pierderea suveranitații. Președintele Consiliului Național de Conducere al AUR, Claudiu Tarziu, avertizeaza ca actuala coaliție PSD-PNL imprumuta Romania „intr-un ritm complet nesustenabil”, fiind mai preocupata de aplicarea…

- Autoritatile sanitare au tras alarma pe litoralul romanesc dupa ce au fost inregistrate concentrații mari de bacterii E.Coli, in apa marii, din doua stațiuni. Concentrații mari de Escherichia Coli au fost descoperite in apa marii din stațiunile Eforie Nord și Navodari. In weekend valorile au depașit…

- Romanii care aleg sa-și petreaca vacanța pe litoralul romanesc trebuie sa fie foarte atenți, deoarece apa marii este contaminata cu bacterii periculoase, in mai multe zone. In weekend-ul ce tocmai a trecut, specialiștii au depistat concentrații foarte mari de Escherichia Coli, in mai multe zone de pe…

- Alerta pe litoral. Apa marii din doua stațiuni este contaminata cu bacterii periculoase. Copiii trebuie supravegheați Concentrații foarte mari de Escherichia coli (E. Coli) au fost inregistrate, in weekend, in apa marii din stațiunile Eforie Nord și Navodari. In mod obișnuit, concentrația de E. Coli…

- In acest weekend au fost inregistrate concentrații mari de bacterii E.Coli, in apa marii, din doua stațiuni. Concentrații mari de Escherichia Coli au fost descoperite in apa marii din stațiunile Eforie Nord și Navodari. In weekend valorile au depașit 1.300, de unitați, in Navodari, arata Antena 3 CNN.…

- Trupa Klawo din Polonia este marea caștigatoare a celei de-a șasea ediții a Jazz in the Park Competition, organizata in 30 iunie – 2 iulie, in Parcul Central din Cluj-Napoca. Ei au primit un premiu de 5.000 euro și un contract la festivalul Jazz in the Park 2023, așa ca vor putea fi revazuți pe [...]…

- In urma celor 13 percheziții efectuate la data de 13 iunie a.c., de catre polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Cluj, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Cluj, la persoane banuite de constituire a unui grup infracțional organizat, trafic de persoane și instigare…

- Un studiu efectuat de un toxicolog a dezvaluit care este obiectul din casa ta care are mai multe bacterii și decat vasul de toaleta. Datele sunt cu adevarat copleșitoare. Vei fi mult mai atent data viitoare la modul in care il vei folosi. Obiectul din casa ta care are mai multe bacterii decat vasul…