Se pare ca apropierea de neomarxistii cu care conlucreaza in CL in defavoarea comunitații baimarene și doar pentru a-și urmari interesele politice și financiare de preamarire l-au determinat pe „preacuviosul” parinte sa se dezica de haina preoțeasca și, fapt rar intalnit in biserica ortodoxa, sa se dezica de CEL care i-a fost Intaistatator! Este cu […] Source