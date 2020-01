Sentinta exacta este "de la 25 de ani la inchisoare pe viata", astfel ca fratele starului Nicki Minaj ar putea sa nu mai iasa niciodata din inchisoare in cazul in care comportamentul sau in puscarie nu va fi tocmai cel asteptat de autoritati.

Jelani Maraja fost incarcerat luni, intr-un penitenciar din New York, de catre judecatorul Robert McDonald, dupa cum scrie TMZ. Maraj a fost gasit vinovat de agresiuni sexuale impotriva unui copil și ca a pus in pericol bunastarea unui copil. In fapt, Jelani Maraja a agresat-o sexual pe fiica sa vitrega, in varsta de 11 ani, timp de opt luni, fapt…