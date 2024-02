ȘOC: Ce spun rușii despre prezența României la Euro2024! Romania se pregatește cu entuziasm pentru Campionatul European, revenind la un turneu final dupa o pauza de opt ani de la ultima participare. Cel mai greu duel din faza grupelor, va fi cu Belgia. Pe langa aceasta, „tricolorii” vor mai intalni Slovacia și caștigatoarea din play-off-ul B. Inainte de inceperea competiției din Germania, o publicație […] The post ȘOC: Ce spun rușii despre prezența Romaniei la Euro2024! first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Pentru cine nu știe, constructorul de autombile Lynk & Co este deținut de Geely Automobile Holdings și Volvo Cars. In acest moment, marca este prezenta in 9 piețe europene, mai exact in Suedia, Olanda, Belgia, Germania, Spania, Franța și Italia. In 2024, Lynk & Co continua sa se extinda pe Batranul…

- Romania merge la Campionatul European din Germania dupa 8 ani de pauza # „Tricolorii” au fost repartizați in Grupa E, alaturi de Belgia, Slovacia, plus caștigatoarea play-off-ului B (semifinalele sunt Bosnia și Herțegovina – Ucraina / Israel – Islanda) # In ultima perioada toata lumea vrea la „naționala”…

- Selecționerul Edi Iordanescu a inceput sa iși faca planurile pentru Campionatul European din 2024. Calificata la EURO 2024 și repartizata in grupa E, Romania va disputa cele 3 meciuri din faza grupelor intre 17 și 26 iunie 2024, in 3 orașe din Germania: Munchen (duelul contra caștigatoarei play-off-ului…

- Fostul internațional Marcel Raducanu (69 de ani) a analizat grupa in care Romania a fost repartizata la Campionatul European din Germania, din 2024. Romania este in grupa E la EURO 2024, alaturi de Belgia, Slovacia și caștigatoarea play-off-ului B (semifinalele sunt Bosnia și Herțegovina – Ucraina,…

- Dupa tragerile grupelor de la Campionatul European, care au avut loc duminica la Hamburg, tricolorii au cazut in grupa E, cu Belgia șI Slovacia, astfel fiind publicat și calendarul meciurilor de la Euro 2024, din Germania, scrie News.ro.17 iunie: Romania - caștigatoarea Play-off B, la Munchen și meciul…

- In urma tragerii la sorți de sambata, de la Hamburg, echipa naționala a Romanie va evolua la Campionatul European de fotbal din Germania 2024 in Grupa E, alaturi de reprezentativele Belgiei, Slovaciei și a caștigatoarei Grupei B din playoff. In Grupa B din playoff-ul pentru Euro 2024 iși disputa calificarea…

- Nationala Romaniei si-a aflat adversarii de la Campionatul European de anul viitor, gazduit de Germania. Tragerea la sorti a inceput la ora 19.00, la Hamburg, tricolorii urmand sa intalneasca Belgia, Slovacia si castigatoarea play-off-ului B, potrivit news.ro. In semifinalele play-off-ului B joaca Bosnia…

- Calificata la Campionatul European din 2024, echipa nationala de fotbal a Romaniei si a aflat adversarele din grupa de la turneul final, cu ocazia tragerii la sorti de astazi, 2 decembrie 2024, de la Hamburg, din Germania, tara care va gazdui competitia.Romania s a aflat in urna a doua la tragerea la…