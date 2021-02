Stiri pe aceeasi tema

- Pentru a preintampina tragediile care s-au produs zilele acestea la Institutul „Matei Balș”, dar și la Spitalul „Sf. Pantelimon” din București, primarul Bacaului, Lucian-Daniel Stanciu-Viziteu, a dispus verificarea in spitalele bacauane aflate in subordinea municipalitații a tuturor instalațiilor de…

- Weekend-ul trecut a avut loc, la București, Campionatul Național de Seniori și U23 la atletism – etapa a doua. Brașoveanca Adina Circiogel, legitimata la CS Țara Barsei 2011, a ocupat locul 3 la proba de 400 de metri, cu timpul 56,91 secunde. In perioada 5-6 februarie este programata, tot in Capitala,…

- Telefonul i-a sunat vineri dimineața, pe la 9.30: „Buna, Diana, cand crezi ca ai timp pentru intrebarile de la «(S)PORTretul saptamanii»?”. Fiind zi de concurs la București, a ramas sa ne auzim mai pe seara. „Pe la șase seara ar fi perfect”, a venit raspunsul atletei legitimate la CSM Onești. La 18.30,…

- 2020 a fost, inainte de toate, anul pandemiei. Al renunțarilor, al schimbarilor, al noilor provocari. In ciuda tuturor dificultaților, Clubul Sportiv Școlar Bacau a reușit insa sa țina ridicata ștacheta și in vremea pandemiei. Atat la nivel de rezultate sportive (performanțele luptatorilor și atletelor…

- „Nu iaste alta mai frumoasa, și mai de folos, in toata viața omului zabava decat cetitul carților!”, zice Miron Costin. Numai ca, nuanțeaza Arthur Schopenhauer, „cand citim pentru noi gandește un altul; noi doar repetam procesul sau mental”. („Parerga și Paralipomena”. Omisiuni și adaugiri”, București,…

- In acest weekend, la Constanța se vor desfașura Campionatele Naționale de Cadeți și cele rezervate sportivilor Under 23 (Tineret) la lupte. Luptatorii bacauanii ataca aceste ultime doua competiții ale anului cu mare incredere, chiar și in condițiile faptului ca Irinel Botez (absent la CN de Seniori)…