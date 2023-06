Stiri pe aceeasi tema

- „The Idol/Idolul“ este o miniserie americana de șase episoade, in care fiica cea mare a lui Johhny Depp și a Vanessei Paradis are rolul principal. Creata de Sam Levinson (cunoscut pentru un alt serial controversat, „Euphoria“), Abel Tesfaye (The Weeknd) și Reza Fahim, „The Idol“ a avut premiera la Festivalul…

- Smiley și Gina Pistol formeaza unul dintre cele mai longevive și iubite cupluri din showbiz-ul intern romanesc. Cele doua vedete au ales sa iși uneasca destinele, insa prezentatoarea Antena 1 se pare ca a decis sa pastreze, in continuare, numele ei. Motivul pentru care Gina Pistol și-a pastrat numele…

- In ediția de aseara, Gina Pistol a facut anunțul de care se temeau toți concurenții: competiția se apropie de momentul in care vor fi eliminați cate doi participanți intr-o ediție. „Vai de mine, ne vom impuțina rapid“, a comentat Scarlatescu. In cele șapte confruntari culinare desfașurate pana ieri,…

- Regizorul francez Justine Triet a caștigat cel mai inalt premiu la cea de-a 76-a ediție a Festivalului de Film de la Cannes pentru filmul sau „Anatomie d’une chute” (2023). Palme d’Or i-a fost inmanat sambata de celebra actrița americana Jane Fonda in cadrul ceremoniei de inchidere a proiecției filmului…

- Artistul și vedeta TV au devenit azi, oficial, soț și soție, dupa șase ani de relație. „DA!“ a fost mesajul simplu, dar percutant, care a insoțit fotografiile postate de Smiley și Gina Pistol pe conturile lor de Instagram. Mai fericiți și mai emoționați ca niciodata, cei doi miri au spus astazi „Da“…

- Nume mari ale actoriei au defilat anul acest pe covorul roșu de la Cannes, cu ocazia diverselor lansari și proiecții. Cea de-a 76-a ediție a Festivalului de Film de la Cannes a inceput pe 16 mai, in orașul de pe Riviera franceza, și se va incheia in data de 27 mai. Printre celebritațile care participa…

- Smiley și Gina Pistol au plecat cateva zile la Londra, așa cum a dezvaluit artistul intr-o postare pe pagina sa de Instagram. Scurta vacanța e chiar inainte de marele eveniment din viața lor, care va avea loc pe 27 mai. Smiley și Gina Pistol au plecat singuri, fara fiica lor Josephine, in varsta de…

- „Este firesc sa primiți vestea aceasta de la noi, inainte sa citiți in presa sau sa o auziți de la alții. Daca tot exista aceasta banca in curtea casei noastre pe care ne-am așezat acum 2 ani și jumatate și am anunțat ca vom fi parinți, ne-am gandit sa o folosim din nou și cand […] Articolul Smiley…