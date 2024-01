Stiri pe aceeasi tema

- GASTRONOMIE… Vasluianul Chef Florin Popa va participa, in perioada 2-7 februarie, la Olimpiada Culinara (IKA Culinary Olympics) de la Stuttgart. Acesta va face parte din echipa regionala About Taste Academy, alaturi de maestrul in arta culinara Cerasela, chef Nina Rus, chef Kenan Inci, chef Florin Kiss,…

- DECISIV… Vasluienii Mihai Andronic și Mihai Ichim au contribuit la calificarea Romaniei U18 la Campionatul European de handbal masculin. Andronic a marcat in toate cele trei partide disputate in Austria. Cei doi sunt crescuți la LPS Vaslui, iar in acest sezon evolueaza pentru CSM Vaslui, in Liga de…

- LA LOT… Dupa o pauza de 28 de ani, Romania va fi prezenta din nou la Campionatul European de handbal masculin, iar printre cei 20 de jucatori convocați se afla și doi jucatori crescuți la Vaslui: Demis Grigoraș și Gabriel Cumpanici. La finele anului trecut, “tricolorii” au caștigat Trofeul Carpați dupa…

- LA CUTIE… Doi jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Vaslui au fost plasați sub control judiciar, pentru o perioada de 60 de zile, dupa ce in luna aprilie au batut cu bestialitate un barbat in varsta de 40 de ani, din orașul Murgeni. Victima, care a avut nevoie de 25 de zile de ingrijiri…

- JUDECATA…Magistratii Tribunalului Vaslui au ajuns la finalul dosarul in care fratii Gheorghiu de la Husi au fost trimisi in judecata pentru talharie urmata de moartea victimei. Instanta a decis 13 ani de inchisoare pentru Maricel Gheorghiu si 11 ani pentru fratele lui. De asemenea, cei doi au fost obligati…

- PERICOL… Misiune dificila pentru o polițista din Vaslui și colegul ei de echipaj, care joi, in timp ce erau de serviciu, au incercat sa legitimeze un conducator auto ce se deplasa pe o strada din Rediu. Inițial, acesta a oprit la semnalul oamenilor legii, insa cand polițista s-a apropiat de mașina lui,…

- EȘALONATA… Organizația Municipala a PSD Vaslui și-a recunoscut datoriile pe care le-a acumulat cu sediul in care funcționeaza, iar luni, la prima ora, a achitat o parte dintre ele. Cel care a facut plata a fost vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, Ciprian Trifan, care s-a prezentat la caseria…