Stiri pe aceeasi tema

- APEL… Trimis in judecata dupa ce fost acuzat de infractiuni la Legea dreptului de autor, un vasluian reuseste sa scape de inchisoare si de plata unor sume importante de bani, daune materiale, dupa ce sentinta sa a fost desfiintata de Curtea de Apel Iasi. Initial, vasluianul a fost condamnat, de Judecatoria…

- Fostul parlamentar PSD a fost condamnat definitiv, vineri, de Curtea de Apel Bucuresti la sapte ani de inchisoare cu executare pentru complicitate la abuz in serviciu, in dosarul privind achizitii ale societatilor Electrica, Electrica Serv si Servicii Energetice Moldova de echipamente de protectie…

- Magistrații de la Curtea de Apel Bucrești l-au condamnat definitiv pe fostul senator Catalin Voicu la sapte ani de inchisoare cu executare intr-un dosar in care era judecat pentru complicitate la abuz in serviciu. Initial, Tribunalul Bucuresti l-a condamnat pe Voicu, in februarie 2017, la cinci ani…

- DECIZIE…Condamnat de prima instanta la 3 ani si 2 luni de inchisoare cu executare, Marian Lupasteanu a contestat decizia Judecatoriei Vaslui la Curtea de Apel Iasi. Pentru tanarul de 29 de ani din comuna Ciurea acest lucru s-ar putea intoarce impotriva sa daca magistratii ieseni vor considera blanda…

- Flavius Dorel Narița, barbatul de 37 de ani din Abrud, care a provocat un accident in urma caruia sotia sa, mama a trei copii, a decedat, a fost condamnat la 2 ani de inchisoare cu suspendarea executarii, sub supraveghere. Decizia a fost pronunțata de Judecatoria Campeni in 23 mai 2018 și poate fi contestata…

- u Lucian Zlate sustine ca aceste dosare sunt sau vor fi clasate de instante de judecata u „Eu nu pot intra in calculatorul politiei si sa imi redau dreptul de a conduce", ne-a declarat fiul fostei directoare a fabricii Terom, Viorica Zlate Lucian Zlate, controversatul fiu al fostei directoare a fabricii…

- Magistratii de la Curtea de Apel Iasi s au pronuntat in procesul municipalitatii Constanta cu societatea de salubrizare Polaris. Potrivit Portalului Instantelor de Judecata, instanta respinge cererea S.C. POLARIS M HOLDING S.R.L privind amendarea intimatului apelant Municipiul Constanta. "Respinge cererea…

- Curtea de Apel Constanta s a pronuntat azi in dosarul in care Adrian Avram, avocat in cadrul Baroului Constanta, a fost trimis in judecata de procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie ndash; Serviciul Teritorial Constanta, pentru doua infractiuni de favorizarea faptuitorului. Adrian Avram…