- Procesul asasinarii jurnalistului Jan Kuciak s-a incheiat. Un tribunal slovac a decis joi ca influentul om de afaceri Marian Kocner nu este vinovat in cazul uciderii jurnalistului de investigatii Jan Kuciak, dosar care a generat proteste ample la nivel national si a dus ulterior la prabusirea guvernului…

- Un tribunal din Slovacia pronunta joi, 3 septembrie, verdictul in cazul prosperului om de afaceri Marian Kocner, acuzat ca a ordonat, in urma cu doi ani, asasinarea jurnalistului de investigatii slovac Jan Kuciak. Cazul a generat proteste la nivel national si a dus la prabusirea guvernului, transmite…

- Slovacia a expulzat trei angajați ai Ambasadei Rusiei la Bratislava, a anunțat luni Ministerul slova de Externe, relateaza Reuters. Rusia a spus la rândul sau ca va raspunde într-o maniera similara.”Potrivit informațiilor de la serviciile de informații slovace, activitațile lor…

- Cei trei barbati pusi sub acuzare in legatura cu uciderea unui alergator de culoare in februarie in statul american Georgia au pledat "nevinovat" vineri la tribunalul din comitatul Chatham, informeaza Reuters potrivit Agerpres. Ahmaud Arbery, in varsta de 25 de ani, a fost omorat in seara de 23 februarie…

- Guvernul slovac a aprobat miercuri majorarea de peste patru ori a tintei de deficit bugetar pentru 2020, pentru a include costurile asociate cu impactul economic al pandemiei de COVID-19, transmite Reuters.Potrivit documentelor publicate pe pagina de Internet a Guvernului de la Bratislava,…

- Țara din UE care se prabușește sub criza generata de pandemie. Guvernul majoreaza de patru ori a deficitul bugetar pentru 2020 Guvernul slovac a aprobat miercuri majorarea de peste patru ori a tintei de deficit bugetar pentru 2020, pentru a include costurile asociate cu impactul economic al pandemiei…