Skanderberg Nord-Sud în UE, pe tema Corona bonds Între realizarile Uniunii Europene putem remarca scoaterea de pe piața a becurilor clasice, a țigarilor mentolate și a castravetelui curbat. GDPR-ul este doar o jumatate de realizare, în vremea crizei Coronavirusului fiind parțial dezamorsat. Tot acum, politicile naționale, sau chiar regionale, trec în umbra solidaritatea UE. Iar la nivel de bani, vechiul conflict referitor la cine gireaza datoriile statelor europene aflate în criza a reizbucnit. De data aceasta nu pe tema Euro-Bond, ci a Corona-Bond.



Marți noaptea, la Bruxelles, a avut loc o alta tura de skanderberg.… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ”Pe langa masurile propuse de PSD pentru combaterea efectelor pandemiei, Guvernul trebuie sa ia urgent urmatoarele decizii pentru contracararea secetei: declararea starii de calamitate naturala, acordarea de vouchere pentru seminte, pesticide, ingrasaminte si motorina, linie de credit cu garantii…

- Miniștrii de finanțe ai statelor Uniunii Europene au agreat, joi seara, o strategie pentru criza economica creata de coronavirus, care prevede linii urgente de credit și planuri de cheltuieli. Sunt disponibili 500 de miliarde de euro, echivalentul Mecanismului european de stabilitate. Nu au fost insa…

- Planul european pentru reactivare economica, care ar fi trebuit sa fie adoptat joi, in cadrul unui summit al liderilor statelor membre UE, a esuat dupa ce Italia si Spania au cerut masuri mai clare, iar Germania si Olanda au spus ca refuza sa imparta costurile crizei sanitare.Vezi și: O stewardesa…

- Copiii cu mamele plecate in strainatate inclusi in programele Organizatiei Salvati Copiii si-au scris dorul pe felicitari realizate cu ocazia zilei de 8 Martie. Scrisorile au ajuns la mamele care lucreaza in Italia, Germania, Austria, Spania, Marea Britanie, Danemarca, Finlanda, Franta si Olanda si…

- Copiii cu mamele plecate in strainatate inclusi in programele Organizatiei Salvati Copiii si-au scris dorul pe felicitari realizate cu ocazia zilei de 8 Martie. Scrisorile au ajuns la mamele care lucreaza in Italia, Germania, Austria, Spania, Marea Britanie, Danemarca, Finlanda, Franta si Olanda…

- Liderii europeni se reunesc incepand de joi la Bruxelles pentru a incerca sa ajunga la o intelegere asupra cadrului financiar al UE pentru urmatorii sapte ani (2021-2027), in cadrul unui summit ce se anunta lung si dificil din cauza divergentelor foarte profunde dintre statele membre, relateaza AFP,…

- Femeile din UE primesc pensii cu 30% mai mici fața de cele ale barbatilor. Țarile cu cele mai mari diferențe. Romania nu este printre ele Femeile din Uniunea Europeana cu varsta de peste 65 de ani au primit in 2018 o pensie care, in medie, a fost cu 30% mai mica decat cea a barbatilor. Acest decalaj…

- Piata masinilor electrice si hibride din Romania creste incet, dar sigur, cel mai mare impediment fiind pretul, in ciuda ajutorului substantial acordat de stat. Potrivit unui studiu realizat recent de Ipsos, 42% dintre romanii chestionati au sustinut ca, cel mai probabil, viitoarea lor masina…