SJU Deva achiziționează echipamente medicale în valoare de peste 53 de milioane de lei Cel mai mare spital din județul Hunedoara, respectiv Spitalul Județean de Urgența Deva, a demarat o procedura de achiziție de echipamente sanitare. Peste 53 de milioane de lei este valoarea contractului. Mai exact, 53.422.658,28 de lei aloca unitatea medicala pentru incheierea unui acord cadru de furnizare materiale sanitare. SJU Deva este o unitate medicala cu o gama larga de servicii medicale. In cadrul spitalului iși desfașoara activitatea un numar de 35 secții, plus ambulatoriul de specialitate. In contextul pandemiei de COVID 19 autoritatea contractanta este spital suport cu 4… Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

Sursa articol si foto: replicahd.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Fondurilor Europene (MFE) a transmis intr-un comunicat ca școlile vor fi dotate cu echipamente de protecție, containere sanitare mobile și dezinfectanți, necesare pentru buna desfașurare a cursurilor, ca urmare a situației generate de pandemia COVID-19. Potrivit MFE, profesorii din unitațile…

- Profesorii din unitațile de invațamant preuniversitar vor primi 500.000 tablete școlare și echipamente IT, in valoare de 100 milioane euro, necesare pentru buna desfașurare a cursurilor, ca urmare a situației generate de pandemia COVID-19. Totodata, școlile vor fi dotate cu echipamente de protecție…

- Spitalul Clinic de Boli Infectioase Constanta cumpara materiale sanitare necesare unitatii medicale Valoarea estimata a achizitiei este de 5,6 milioane de leiSpitalul Clinic de Boli Infectioase Constanta organizeaza o licitatie pentru achizitia de materiale sanitare necesare unitatii medicale.Termenul…

- Ministrul Fondurilor Europene, Marcel Bolos, a semnat, luni, primele 10 contracte pentru finantarea din fonduri europene a cheltuielilor spitalelor COVID-19, informeaza institutia.Contractele semnate, in valoare totala de 205,1 milioane de lei, sunt finantate in cadrul Programului Operational Infrastructura…

- Pandemia de coronavirus a gasit spitalele din Romania total nepregatite in fața valului de imbolnaviri care a urmat, iar Guvernul nu a facut nicio investiție in sistemul medical, cel puțin nu in Maramureș. Datorita faptului ca unitațile medicale nu au fost dotate cu materiale sanitare, materiale de…

- Instituția Prefectului Argeș informeaza ca situația epidemiologica din județ, conform datelor DSP, se prezinta dupa cum urmeaza: -persoane aflate in carantina: 1; -persoane aflate in izolare (ancheta epidemiologica): 126; -persoane internate in spital: 418 (dintre care 8 la ATI); -persoane asimptomatice…

- Pacienții infectați cu noul coronavirus nu vor mai fi tratați la Spitalul Județean de Urgența Deva. Modificarea a fost publicata in Monitorul Oficial. Hunedorenii infectați cu COVID-19 vor fi tratați la spitalul municipal din Hunedoara, dar și la spitalele suport COVID din Lupeni, Vulcan, Hațeg și…