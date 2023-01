Stiri pe aceeasi tema

- Republicanul Kevin McCarthy a fost ales speaker al Camerei Reprezentantilor din SUA, dupa mai multe zile de negocieri si 15 runde de vot, potrivit CNN, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Republicanul Kevin McCarthy a fost ales in final presedintele al Camerei Reprezentantilor Statelor Unite sambata dimineata devreme, dupa ce a facut concesii extinse unui grup de trumpisti care au ridicat semne de intrebare asupra capacitatii partidului de a guverna, relateaza Reuters si France Presse.…

- European shares rose in the first trading session of 2023 on Monday after a rough year marred with fears of a recession as central banks hiked rates globally and the Russia-Ukraine war, according to Reuters. The pan-regional STOXX 600 rose 0.5% by 0810 GMT, supported by rate-sensitive technology stocks.…

- Statele Uniunii Europene ar trebui sa cumpere arme in comun pentru a reface stocurile dupa ce au aprovizionat Ucraina, a declarat seful agentiei de aparare a blocului european, care avertizeaza ca Statele Unite s-ar putea sa nu fie intotdeauna capabile sa protejeze Europa de amenintari, relateaza Reuters.…

- O persoana a murit si mai multe sunt date disparute in urma unei explozii si a unui incendiu la un bloc de locuinte in insula anglo-normanda Jersey din Canalul Manecii, a anuntat sambata politia, citata de Reuters, DPA si France Presse, potrivit Agerpres. Seful politiei din Jersey, Robin Smith, a declarat…

- The European Union on Wednesday reached a deal on a law to increase the price that airlines have to pay when they emit planet-heating carbon dioxide emissions, adding pressure to the sector to shift away from fossil fuels, according to Reuters. Airlines running flights within Europe currently have to…

- Peste 15.000 de persoane au disparut in timpul razboiului din Ucraina, a declarat joi un oficial al Comisiei Internationale pentru Persoane Disparute (ICMP), relateaza Reuters. Organizatia de la Haga, creata in urma razboaielor balcanice din anii 1990, a deschis un sediu la Kiev in luna iulie cu scopul…

- Elon Musk, noul proprietar al platformei Twitter si cel mai bogat om din lume, le-a recomandat luni americanilor sa voteze pentru candidatii republicani in alegerile de marti de la jumatatea mandatului (‘midterms’), in numele echilibrului intre puterile executiva si legislativa in Statele Unite, transmit…