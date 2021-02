Situație îngrijorătoare! Apar primele semne ale sărăciei: Criza economică devine inevitabilă Au inceput sa apara primele semne ale ”apocalipsei” economice din Europa. Valul de saracie ce urmeaza sa se abata incet, incet peste ”Batranul Continent” are ca punct de plecare caderea uneia dintre cele mai de baza industrii ale actualei societați. Nefericita situație a inceput sa se resimta și in Romania. Criza iscata in urma pandemiei de COVID a impins la gesturi extreme o mulțime de foști angajați ai acestui tip de industrie...Citește mai multe AICI . Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Romaniei, Florin Cițu, susține ca Romania va avea in 2021 o economie puternica, de care vor beneficia toți romanii. Totul se datoreaza, spune premierul, și reformelor ce urmeaza sa fie implementate. Citește și: VIOLENȚE in SUA! Dolarul a CAZUT la un minim istoric: cel mai scazut…

- Anul COVID a lovit in plin industria turismului, dar in mod paradoxal au existat și unele avantaje. Criza ar putea schimba pe termen lung felul in care vedem vacanța și felul in care alegem sa protejam planeta, in vreme ce ar putea schimba și felul in care operatorii iși trateaza clienții, scrie CNN.…

- Aparitia vaccinului, livrarea si distribuirea intr-un timp record vor ajuta la limitarea si la eradicarea pandemiei intr-o perioada cat mai scurta, a declarat, sambata, premierul Florin Citu. “Astazi (sambata n.r.) am primit primele doze din vaccin. Campania de vaccinare incepe in acelasi timp in Romania…

- Prestigio anunța lansarea noilor sale baterii externe: primele din Europa care utilizeaza grafenul, unul dintre cele mai promițatoare materiale din electronica moderna. Bateriile externe robuste, din seria Graphene PD, permit o incarcare wireless rapida, informeaza site-ul itchannel.ro. Tehnologia pe…

- Primele doze din vaccinul anti-COVID de la Pfizer ajung in Europa pe calea aerului. Avioanele au fost incarcate cu o cantitate de 5 ori mai mare de gheata uscata decat cea permisa in mod normal. Citește și: Olanda se opune ca Romania sa intre in Schengen, dar cere o 'minizona Schengen', pentru…

- Numarul medicilor de Terapie Intensiva a ramas constant din martie si pana acum in Romania: 1159 de medici, arata raportul Societatii Romane de Anestezie si Terapie Intensiva. Romania nu e singura țara in care lipsa personalului medical duce oamenii din sistem la epuizare.

- Valul II al pandemiei de coronavirus da semne ca scade in intensitate in tarile din Europa. Potrivit analizelor specialistilor locali, Europa a avut in ultima saptamana o medie zilnica mai mica decat in saptamana anterioara cu 7-8%. Evolutia din Europa vine pe fondul inaspririi masurilor de…