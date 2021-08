Stiri pe aceeasi tema

- Vice-ministrul grec al Protectiei Civile, Nikos Hardalias, a anuntat duminica “o alta noapte dificila” pe insula Evia, cuprinsa de incendii de sapte zile. In absenta mijloacelor aeriene pe timpul noptii, pompierii au luptat pana in zori la Monokarya, pentru a impiedica focul sa ajunga in orasul Istiaia,…

- Krystsina Tsimanouskaya, sportiva din Belarus pe care regimul Lukașenko a incercat sa o intoarca forțat in țara, a plecat din Tokyo, insa nu spre Polonia așa cum era stabilit inițial, ci spre Austria, relateaza Digi24.

- Este risc enorm de inundații pe raul Putna. Apele raului au atins un nivel istoric, depasindu-l cu 3 centimetri pe cel din vara anului 2005, cand au avut loc inundațiile devastatoare in care 14 oameni au murit luați de viituri, 7 dintre ei din localitatea Vadu Roșca. Administratia Nationala „Apele Romane”…

- Tanczos Barna, ministrul mediului, a declarat marți, 22 iunie, la RFI Romania , ca despagubirile pentru cei afectati de inundatiile din ultimele zile ar putea fi aprobate de Guvern in aceasta saptamana. „Domnul prim-ministru Citu centralizeaza solicitarile venite din partea prefecturilor cu privire…

- Inundatiile si alunecarile de teren din Sri Lanka, provocate de ploile musonice care lovesc de doua ori pe an aceasta tara, au lasat in urma cel putin 17 morti si aproximativ 270.000 de persoane fara case. Multe dintre victime au fost ingropate de vii in noroi, dupa ce locuintele lor au fost scufundate…

- Japonia este o țara cunoscuta pentru punctualitate. Faptul ca un tren intarzie chiar și un minut declanșeaza in mod automat o ancheta. Așa au descoperit oamenii legii ca un conductor a lasat un tren de mare viteza pe mana unui angajat necalificat, in timp ce la bordul acestuia se aflau 160 de pasageri.…

- Soferii din sud-estul Statelor Unite aveau dificultati, joi, sa gaseasca benzina la pompe, majoritatea benzinariilor din regiune ramanand fara carburanti dupa zilele de panica declansate de un atac cibernetic asupra celui mai mare operator de conducte din tara, transmite Reuters. Colonial…