Stiri pe aceeasi tema

- Lidia Seceleanu și Eugenia Cuțaru, notarițele arestate intr-un mega-dosar DNA, ar putea trage dupa ele in spatele gratiilor zeci de parteneri de afaceri, dupa ce au fost interceptate ca in filmele americane, prin intermediul unor microfoane plantate in birourile in care se derulau tranzacțiile ilegale.

- George Florescu (38 de ani), in prezent jucator-antrenor la Sanatatea Cluj, in Liga 3, a dezvaluit in aceasta dimineața la GSP Live ca atat in Romania, cat și in strainatate a facut perfuzii in vena cu substanțe despre care el susține ca nu erau dopante. Totuși, metoda e interzisa de WADA, Agenția Mondiala…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat vineri ca numeroase medicamente care nu mai sunt pe piata constituie baza de referinta pentru calculul pretului altor produse, iar in cursul acestei luni va fi aprobat un ordin astfel incat pretul de referinta sa fie facut in functie de medicamentele…

- Mai mulți polițiști rutieri din Capitala au ramas fara permise de conducere in aceasta vara dupa ce au incalcat regulile de circulație și au fost sancționați chiar de catre colegii lor. Din acest motiv, aceștia au fost nevoiți sa raporteze ca nu-și mai pot conduce mașinile de serviciu.

- Polițiștii din cadrul Biroului Rutier Suceava, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Judecatorie, au continuat marți activitațile de cercetare penala in cadrul unui dosar privind infracțiuni de fals intelectual, fals informatic și complicitate la infracțiuni de fals.…

- Dupa cazul de la Calinești, polițiștii argeșeni au finalizat cercetarile intr-un alt dosar cu un poștaș acuzat ca a fugit cu pensiile unor batrani și ale unor persoane asistate social din Argeș. Dosarul a ajuns la Parchet, cu propunere de trimiterea in judecata.