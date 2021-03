Stiri pe aceeasi tema

- Zeci de cadre didactice din județul Arad, inscrise pentru imunizare cu vaccinul Pfizer, au renunțat la vaccinare dupa ce au aflat ca au fost reprogramate pentru serul AstraZeneca, informeaza Agerpres, care citeaza Sindicatul Democratic din Invațamant (SDI). ”Sunt foarte suparați ca nu au acces la vaccinul…

- 48.200 de persoane au fost vaccinate anti-COVID, in ultimele 24 de ore, conform datelor transmise marți seara de Comitetul de coordonare a vaccinarii. In ultimele 24 de ore, au fost vaccinate anti-COVID 48.200 de persoane, din care 5.901 cu cea de a doua doza. Dintre acestea, 35.924 au fost vaccinate…

- Gheorghița a anunțat ca procesul de imunizare cu a doua doza de la Moderna va incepe pe 4 martie.”In ceea ce priveste vaccinul de la compania Moderna, am receptionat 78.000 de doze. Au fost administrate 77.726 de doze, ceea ce inseamna o rata de utilizare de 99,6%. In momentul de fata, stocul este zero.…

- 43.319 persoane au fost vaccinate anti COVID-19 in ultimele 24 de ore. Cifrele sunt in scadere fața de ziua precedenta, cu aproape 2.600 de persoane imunizate mai puțin, arata bilanțul Comitetului Național pentru Vaccinare remis miercuri, 17 februarie. Dintre cele 43.319 persoane vaccinate in ultimele…

- Coordonatorul campaniei de vaccinare impotriva COVID-19, Valeriu Gheorghita, a afirmat ca de la jumatatea lunii martie vor mai fi deschise inca 200 de cabinete de vaccinare unde va fi distribuit vaccin de la Pfizer. El a adaugat ca, din luna februarie, vor fi deschise 180 de cabinete unde va fi utilizat…

- Serul de vaccin AstraZeneca va fi adminitrat atat persoanelor cu boli cronice, cat și celor care deservesc activitați esențiale, respectand proporția de 75%-25%, a mai spus Valeriu Gheorghița. Intrebat despre situația ce pare a fi „inghețata” in acest moment și cand va fi ea „dezmorțita”, Valeriu Gheorghița…

- Medicul Valeriu Gheorghița, coordonatorul campaniei naționale de vaccinare anti-COVID-19, a anunțat ca programarile persoanelor din categoriile esențiale din care fac parte și cadrele didactice pot fi facute in februarie doar pentru vaccinul AstraZeneca. Medicul Valeriu Gheorghița, coordonatorul campaniei…

- Medicul Ion Alexie, stabilit in Las Vegas, explica de ce sunt testate pozitiv persoanele care au fost vaccinate impotriva noului coronavirus. Ion Alexie sustine ca inclusiv dupa a doua doza vor aparea cazuri pozitive, transmite Antena 3. Medicul Ion Alexie spune ca cele trei vaccinuri de la Pfizer,…