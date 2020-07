Situația pe piața imobiliară din Moldova se poate modifica în orice moment: Expert CHIȘINAU, 27 iul – Sputnik. In trimestrul doi al anului 2020, vanzarea-cumpararea apartamentelor a atins un nivel de puțin peste 4 mii de tranzacții – valoarea minima din ultimii trei ani. Este adevarat, pe piața imobiliara se atesta o tendința de recesiune. Insa ea nu este fatala, iar recesiunea nu este o dovada a colapsului, considera experții. In Moldova, oscilațiile pe piața imobiliara, in principiu, nu influențeaza intr-o masura prea marea piața insași, prețurile de pe aceasta piața.

