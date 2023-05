Stiri pe aceeasi tema

- Sindicatul Național al Polițiștilor și Personalului Contractual explica de ce au scazut dramatic inscrierile la școlile din cadrul Ministerului Afacerilor Interne. ”Lipsa de PREDICTIBILITATE in cariera, salarizare și pensionare = DEZASTRU pentru MAI!” Sindicaliștii au anunțat ca situație dureaza de…

- Sindicatul Europol a transmis ca sesiunea de admitere la scolile de politie este una cu un grad de ocupare destul de mic. „Dezastrul continua la sesiunea de admitere in școlile de agenți de poliție din MAI”, este mesajul Europol . Dupa proba scrisa, procentul de ocupare a locurilor arata astfel: Școala…

- Admiterea la școlile postliceale de poliție, pompieri, jandarmi este in plina desfașurare. Aproape 2.900 de locuri au fost scoase la concurs in instituțiile de formare a agenților de poliție și subofițerilor ale Ministerului Afacerilor Interne, potrivit MAI . Numarul candidaților la școlile de poliție…

- Inundații devastatoare in Italia. Aproape 1000 de oameni au fost evacuati in regiunea nordica Emilia Romagna. Inca 6 mii au fost avertizati sa plece de urgenta din zona, dupa ce mai multe rauri au ieșit din matca.

- Statiunile turistice de pe Valea Prahovei au fost ocupate in proportie de 75% cu ocazia Sarbatorilor Pascale, anumite unitati turistice fiind la capacitate maxima (90-100%) iar altele la jumatate din capacitate (50-60%), a anuntat Asociatia pentru Promovarea si Dezvoltarea Turismului (APDT) Prahova.…

- Agentii Serviciului Rutier din cadrul Polițiilor Ploiești, Campina, Boldești-Scaeni si Valenii de Munte au acționat, in ziua de 11 aprilie, in principalele zone cu risc rutier, pentru verificarea modului de respectare al normelor rutiere in vigoare, cu accent pe depistarea conducatorilor auto care incalca…

- Ministerul Educației și Cercetarii (MEC) a publicat ultimele informații cu referire la situația epidemiologica din instituțiile de invațamint din Republica Moldova. Conform datelor colectate, situația epidemiologica in instituțiile de invațamint general, la data de 20 martie 2023, arata in felul urmator:…