Stiri pe aceeasi tema

- Un emisar al ONU s-a intalnit cu noul ministru afgan de interne, care ani de zile a fost unul dintre cei mai cautati militanti islamisti pentru terorism din lume si acum face parte dintr-un guvern confruntat cu o criza umanitara, relateaza joi Reuters. Intalnirea dintre Deborah Lyons, sefa…

- Italia, una dintre puterile occidentale cele mai angajate in Afganistan, si-a incheiat operatiunile de evacuare de pe aeroportul din Kabul, a anuntat vineri ministrul italian al afacerilor externe Luigi Di Maio, informeaza AFP. "Avionul care va aduce in Italia, pe langa civili afgani, pe consulul…

- Italia, tara care detine in prezent presedintia G20, vrea sa organizeze un "summit ad hoc", in cadrul acestui forum, privind criza din Afganistan, a anuntat marti ministrul italian de externe Luigi Di Maio, relateaza AFP. "Lucram la ipoteza unui summit ad-hoc pentru a promova o dezbatere aprofundata…

- Ministrul de Externe al Taiwanului a acuzat China, sambata, ca vrea sa „ii copieze pe talibani” și sa preia controlul insulei prin forța, relateaza Reuters. El a mai spus ca Taiwanul „nu iși dorește nici comunism, nici crime impotriva umanitații”.

- Ministrul britanic de externe Dominic Raab a declarat ca el si secretarul de stat american Antony Blinken sunt uniti in condamnarea atacului Iranului de saptamana trecuta asupra petrolierului Mercer Street in largul coastei Omanului, dupa ce a discutat miercuri cu omologul sau, relateaza Reuters.…

- Ministrul de Externe al Marii Britanii Dominic Raab a afirmat miercuri miercuri ca tara sa condamna ceea ce el a descris ca fiind o ''escaladare a represiunii'' in Belarus de catre autoritati, relateaza Reuters. Fortele de securitate din Belarus au perchezitionat miercuri…

- O fotografie realizata marți, 29 iunie, in orașul italian Matera, in timpul reuniunii miniștrilor de externe din G20, arata un fost profesor italian stand la balcon fara camașa, in timp ce prin fața blocului sau treceau unii dintre cei mai importanți oameni ai planetei. Imaginea a devenit virala, iar…

- Exercitiul Sea Breeze 2021, coordonat de SUA și Ucraina cu participarea a 30 de state, incepe luni in Marea Neagra și in sudul Ucrainei, in ciuda protestelor Moscovei care a cerut anularea exercițiilor militare, relateaza Reuters citat de Agerpres . Sea Breeze 2021 este programat sa dureze doua saptamani,…