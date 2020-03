Stiri pe aceeasi tema

- Circa 2.000 de cazuri noi de infectare cu noul coronavirus si 100 de decese provocate de Covid-19 au fost inregistrate in ultimele 24 de ore in Spania, cea mai afectata tara din Europa dupa Italia, au declarat autoritatile duminica, citate de AFP. Conform celui mai recent bilant, in Spania au raportate…

- Pana astazi, 13 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 75 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre cei 75 de cetațeni care au contactat virusul, șase sunt declarați vindecați și au fost externați. Persoanele infectate cu COVID-19 (coronavirus) sunt internate…

- Pana astazi, 12 martie, la nivel național au fost confirmate 48 de cazuri de cetațeni infectați cu virusul COVID – 19 (coronavirus) pe teritoriul Romaniei. Dintre cei 48 de cetațeni care au contactat virusul, 6 au fost declarați vindecați și au fost externați. Pe teritoriul Romaniei, in carantina instituționalizata…

- Pana astazi, 10 martie, pe teritoriul Romaniei au fost confirmate 25 cazuri de cetațeni infectați cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre cei 25cetațeni care au contactat virusul, 5 sunt declarați vindecați și au fost externați. Astazi au fost confirmate 8 cazuri noi de infectare cu COVID-19 (coronavirus),…

- UPDATE 17:30 Astazi dupa amiaza a fost confirmat cel de-al 12-lea caz de infectare cu COVID 19, la un barbat din Bucuresti Potrivit Grupului de Comunicare Strategica, „este vorba despre un barbat din Bucuresti, in varsta de 49 ani, care s-a intors din Italia (Roma) in data de 27 februarie, dintr-o zona…

- Un elicopter a Garzii Nationale din California a livrat, vineri, kituri pentru teste de coronavirus navei de croaziera Grand Princess, scrie businessinsider.com, anunța MEDIAFAX.Nava se afla in largul coastei Californiei și are la bord 3.500 de pasageri. Citește și: Rareș Bogdan ataca…

- A fost confirmat primul caz de infectare cu Covid-19 in Olanda. Un pacient care a calatorit recent in Italia a fost infectat cu coronavirus, relateaza institutul olandez pentru Sanatate Publica si Mediu (RIVM). De asemenea, a fost depistat primul caz de COVID-19 si in Irlanda de Nord.

- Spania a anuntat ca, in decurs de 36 de ore, au fost depistate noua cazuri de Covid-19 contagioase, patru in Tenerife, doua in Madrid, doua in Catalonia si unul in Castellon, informeaza televiziunea publica spaniola.