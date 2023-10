Stiri pe aceeasi tema

- Camera Deputaților a aprobat cu unanimitate de voturi si a remis spre promulgare o propunere legislativa care acorda cabinetelor de medicina de familie statutul de unitați sanitare de utilitate publica. Daca forma finala adoptata de Parlament nu va fi considerata neconstituționala, cabinetele de medicina…

- Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, prin Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale, a dezvoltat sistemul electronic de raportare a stocurilor de produse agroalimentare din Romania-SERSPAR, avand in vedere prevederile Legii nr. 105/ 2023 privind reglementarea modalitatii de raportare…

- Intr-o declarație facuta in direct la AGRO TV , ministrul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale, Florin Barbu, a anunțat o reforma majora menita sa simplifice și sa eficientizeze procesul de accesare a fondurilor europene pentru fermierii romani. Conform declarației sale, fermierii vor avea nevoie de un…

- Guvernul a aprobat normele metodologice privind raportarea stocurilor la produsele agricole si alimentare de catre producatori, depozitari, procesatori si comercianti. Conform unui comunicat transmis de Executiv, actul normativ prevede realizarea Sistemului Electronic de Raportare al Stocurilor de Produse…

- Guvernul a aprobat normele metodologice privind raportarea stocurilor la produsele agricole si alimentare de catre producatori, depozitari, procesatori si comercianti. Conform unui comunicat transmis de Executiv, actul normativ prevede realizarea Sistemului Electronic de Raportare al Stocurilor de Produse…

- Deficitul comercial al Romaniei cu produse agroalimentare nu poate fi redus decat prin dezvoltare, sustine ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Florin Barbu, care si-a propus salvarea sectorului suin si o balanta comerciala „0” pe produsele din carne de porc intr-o perioada de 5 ani, informeaza…

- Unul dintre consilierii de stat ai premierului Marcel Ciolacu se lauda pe rețelele sociale cu prietenia unor cunoscuți interlopi din Capitala. La inceputul lunii iulie 2023, premierul Marcel Ciolacu și-a tras un consilier de stat pe probleme de agricultura, destul de controversat. Este vorba de Daniel…

- Noul director al Agenției Domeniilor Statului (ADS) este avocatul Florin Nicolae, care il inlocuiește pe George Sava, al carui nume apare in mai multe scandaluri cu privirea la concesionarea unor terenuri. ”Avocat de profesie, Florin Nicolae are o vasta experiența in managementul structurilor de stat…