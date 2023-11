Stiri pe aceeasi tema

- Lorena Toma pune in valoare o casa de la Miroși care a aparținut unui mare artist! Astazi, in cadrul Galeriei de Arta naiva Pitești din cadrul Muzeului județean Argeș a avut loc un dublu eveniment, expoziția naționala de arta naiva ediția IV și expoziția retrospectiva Constantin Vasilescu( Din Vasilescu)…

- Primii 25 de metri din primul tunel forat pe o autostrada romaneasca Constructorul austriac PORR a demarat deja primele foraje și lucrari la primul tunel forat de pe o autostrada din Romania, unul dintre cele mai lungi tuneluri din cadrul autostrazii Sibiu – Pitești. PORR lucreaza deja de la inceputul…

- Incepe furnizarea agentului termic pentru incalzirea locuințelor, in Pitești! De astazi, 18 octombrie 2023, incepe furnizarea agentului termic pentru incalzirea locuințelor, in Pitești! TERMO CALOR CONFORT S.A. anunta ca miercuri, 18 octombrie 2023, va incepe furnizarea agentului termic pentru incalzirea…

- Un barbat a fost obligat sa munceasca, fiind adapostit in condiții improprii, fara hrana corespunzatoare și fara tratamentul de care avea nevoie, la o stana din județul Argeș. Polițiștii și procurorii DIICOT Pitești au facut joi doua percheziții domiciliare in județul Argeș, intr-un caz de trafic de…

- Festivalul Toamnei la Lexford Castel, un eveniment de excepție! Ieri a avut loc in Pitești un eveniment minunat organizat de Lexford Castel – Școala și Gradinița. Este vorba despre Festivalul Toamnei, manifestare care a ajuns la cea de-a II-a ediție. A fost un eveniment al energiilor vibrante in care…

- Polițiștii Locali din Pitești au ajutat un canadian sa recupereze un portofel uitat in taxi In data de 10 octombrie, in jurul orei 19:15, un echipaj al Poliției Locale din cadrul Serviciului Siguranța Rutiera, aflat in patrulare pe strada Exercițiu din Pitești, a fost sesizata de catre o persoana cu…

- „Autostrada Ford”: Lucrarile la tronsonul 4, realizate in proporție de peste 30% – DRDP Craiova Tronsonul 4 al Drumului Expres Craiova – Pitești (DEx12) a ajuns la un stadiu fizic de peste 30%, potrivit Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Craiova, care a prezentat marți imagini noi cu lucrarile…

- Consiliul Județean Argeș face toate eforturile pentru reluarea transportului public județean de persoane. Toate consiliile județene din țara se confrunta, la acest moment, cu problema expirarii licențelor operatorilor de transport din cauza unor modificari legislative. „Vrem sa va asiguram ca in aceste…