- Ministerul Sanatatii din Uzbekistan a anuntat ca cel putin 18 copii au murit dupa ce au consumat un sirop pediatric produs de compania indiana de medicamente Marion Biotech, transmite miercuri Reuters. Potrivit ministerului uzbec al Sanatatii, 18 dintre cei 21 de copii care sufereau de o afectiune respiratorie…

- Premierul Indiei Narendra Modi nu va organiza in acest an un summit anual cu Vladimir Putin, din cauza amenințarilor voalate ale acestuia de a folosi arme nucleare in razboiul din Ucraina, potrivit unor surse citate de Bloomberg , scrie Reuters . In luna septembrie, Modi și Putin s-au intalnit in marja…

- Au fost inființate centre de evaluare care asigura asistența medicala pediatrica in cazul virozelor respiratorii, pentru a ușura accesul la asistența medicala pentru copii și pentru a reduce aglomerația și timpul de așteptare in Unitațile de Primiri Urgențe, anunța Ministerul Sanatații. In acest moment,…

- Compania farmaceutica GlaxoSmithKline (GSK) a anuntat ca va opri vanzarea in Statele Unite a medicamentului Blenrep impotriva cancerului, utilizat pentru tratarea mielomului multiplu, cel mai recent dintr-o serie de esecuri pentru producatorul britanic de medicamente, relateaza Reuters și Agerpres.…

- Pe lista efectelor secundare ale vaccinurilor ARNm contra Covid-19 produse de Moderna și Pfizer/BioNTech trebuie adaugat inca unul: menstruațiile abundente, a recomandat Agenția Europeana a Medicamentelor (EMA), transmite Reuters. EMA a precizat ca studiile clinice, literatura medicala, dar și in viața…

- India a transmis ca așteapta dovezi ale Organizației Mondiale a Sanatații (OMS) cu privire la o legatura intre un sirop de tuse indian și moartea a zeci de copii din Gambia, dupa ce OMS a anunțat ca medicamentul poate provoca leziuni renale și ca analizele de laborator au confirmat cantitați „inacceptabile”…