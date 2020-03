Stiri pe aceeasi tema

- SUA discuta cu aliatii lor din NATO cu privire la o potentiala oferta pentru Turcia in termeni de asistenta militara in provincia siriana Idlib si la masurile ce pot fi luate daca Rusia si guvernul sirian incalca incetarea focului, a declarat marti emisarul special american pentru Turcia, James Jeffrey,…

- In timpul negocierilor purtate ieri la Kremlin cu Recep Tayyip Erdogan cu privire la Siria, Vladimir Putin a declarat ca grupurile radicale au provocat practic reluarea ostilitaților din Siria, adaugand ca Moscova și Ankara au convenit asupra unui document comun legat de soluționarea situației. Intalnirile…

- In timpul negocierilor purtate ieri la Kremlin cu Recep Tayyip Erdogan cu privire la Siria, Vladimir Putin a declarat ca grupurile radicale au provocat practic reluarea ostilitaților din Siria, adaugand ca Moscova și Ankara au convenit asupra unui document comun legat de soluționarea situației. Intalnirile…

- Turcia si Rusia au convenit un acord de incetare a focului in regiunea Idlib din Siria, au declarat cei doi lideri dupa discutiile avute joi la Moscova, relateaza Reuters.Presedintele rus Vladimir Putin a declarat ca spera ca acest acord va duce la stoparea actiunilor militare in ultimul bastion…

- SUA sunt dispuse sa furnizeze Turciei, aliata in cadrul NATO, munitie alaturi de ajutor umanitar in nord-vestul Siriei, unde se adancesc tensiunile intre Ankara si Rusia, a declarat marti reprezentantul special al SUA pentru regiune, James Jeffrey, citat de Reuters. Intr-o conferinta de…

- Turcia a amenintat joi ca-i va lovi pe jihadistii din regiunea siriana Idlib daca nu respecta o incetare a focului menita sa puna capat luptelor in aceasta provincie rebela, a doua zi dupa ce Ankara a fost criticata dur de Moscova, relateaza AFP. "Va fi utilizata forta la Idlib impotriva celor care…

- Rusia a acuzat miercuri Turcia de nerespectarea intelegerilor privind Siria si de agravarea situatiei la Idlib, unde fortele siriene au inregistrat succese in campania impotriva ultimului bastion al insurgentilor, informeaza Reuters. Ofensiva a alimentat violentele in nord-vestul Siriei, la frontiera…

- Turcia ar putea lansa o noua operațiune militara in provincia Idlib, aflata in nord-vestul Siriei, daca situația nu va fi rezolvata in curand, a avertizat vineri președintele turc Recep Tayyip Erdogan, relateaza site-ul agenției Reuters, poteivit Mediafax.Forțele armate ale președintelui sirian…