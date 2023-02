Trei zile cu partide de hochei pe Patinoarul Artificial Areni Suceava

Tradiția competițiilor de hochei continuă pe Patinoarul Artificial Areni Suceava, care, începând de vineri seara, găzduiește echipele ce iau parte turneul de "old boys" Bucovina Cup 2023.„Am testat gheața, am aruncat pucul și am dat startul unei noi ediții a turneului… [citeste mai departe]