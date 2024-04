Stiri pe aceeasi tema

- Diplomatia rusa a condamnat luni atacul “inacceptabil” asupra sectiei consulare a ambasadei Iranului din Damasc, acuzand armata israeliana ca este responsabila pentru acest atac, informeaza AFP, potrivit agerpres.ro. “In seara zilei de 1 aprilie, fortele aeriene israeliene au lovit cladirea consulatului…

- Ambasadorul Iranului in Siria, Hussein Akbari, a declarat luni ca Teheranul ii va raspunde cu „duritate" Israelului in urma bombardamentului efectuat mai devreme asupra consulatului iranian la Damasc, soldat cu cel putin opt morti, printre care si un comandant al Gardienilor Revolutiei.

- Statele Unite si huthi sunt angajati intr-un ciclu de atacuri si contraatacuri, dupa ce rebelii au inceput, la jumatatea lui noiembrie, sa lanseze atacuri impotriva unor nave comerciale in largul Yemenului, perturband traficul maritim intr-o zona tranzitata de 12% din comertul mondial. Potrivit agentiei…

- Israelul a atacat aerian o poziție din Siria folosita de Corpul Garzilor Revoluționare din Iran, susțin surse iraniene citate de Reuters. Doi oameni au murit și alții sunt raniți, au precizat sursele, potrivit Mediafax.Doua persoane au fost ucise și alte cateva au fost ranite luni in timpul atacurilor…

- Cel putin trei militari americani au fost ucisi, iar alti 25 raniti intr-un atac cu drona, in noaptea de sambata spre duminica, intr-un mic avanpost american in Iordania, declara oficiali americani CNN.Este pentru prima data cand trupe americane au fost ucise de focuri inamice in Orientul Mijlociu…

- Trei ofițeri ai Garzilor Revoluționare iraniene uciși in urma unui atac aerian israelian de sambata care a distrus o cladire din Damasc au fost descriși in presa de stat iraniana cu un titlu onorific folosit doar pentru generali, sugerandu-se astfel ca victimele erau comandanți superiori, informeaza…

- Cel putin trei femei si patru copii au fost ucisi joi in sud-estul Iranului, intr-un atac cu rachete al Pakistanului, a anuntat televiziunea publica iraniana. Atacul vine la doua zile dupa ce Iranul a lansat rachete asupra teritoriului pakistanez, spunand ca a vizat o grupare terorista iraniana.

- Cel putin 73 de persoane au fost ucise intr-un cimitir din Iran, unde avea loc o ceremonie pentru a marca uciderea, in 2020, intr-un atac american in Irak, a generalului iranian Qassem Soleimani, a anuntat presa de stat, relateaza Sky News si BBC. Potrivit relatarilor, au avut loc doua explozii la…