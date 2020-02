Siria: Patru state europene din Consiliul de Securitate cer oprirea ofensivei din provincia Idlib Patru state europene membre ale Consiliului de Securitate al ONU au cerut vineri oprirea imediata a ofensivei militare siriene in provincia Idlib din nord-vestul Siriei, la finalul unei reuniuni informale urgente a acestui for ceruta de tarile respective, relateaza AFP. "Cerem ca partile, in special regimul sirian si aliatii sai, sa puna capat imediat ofensivei lor militare, stabilind o incetare a focului autentica si durabila, garantand protectia civililor si aderand complet la dreptul umanitar international", au afirmat ei intr-o declaratie comuna. Semnatarii ei sunt Estonia, Belgia si Germania,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

