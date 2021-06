Stiri pe aceeasi tema

- Militiile pro-iraniene au lansat luni seara mai multe obuze asupra unei baze militare americane din campul petrolier Al-Omar, in provincia Deir Ezzor din estul Siriei, fara a provoca victime, potrivit Observatorului Sirian pentru Drepturile Omului (OSDH), informeaza AFP. Atacurile au avut…

- ​Statele Unite au lovit duminica militii sustinute de Iran la frontiera irakiano-siriana, omorând cel putin cinci persoane, potrivit unui ONG, ca raspuns la înmultirea atacurilor cu drone împotriva intereselor lor din Irak, noteaza AFP și Agerpres."La ordinul presedintelui…

- Prim-ministrul interimar al Armeniei, Nikol Pashinyan, in cadrul unei transmisiuni difuzate pe pagina sa de Facebook i-a mulțumit conducerii ruse pentru sprijinul acordat republicii. Politicianul a exprimat recunoștința președintelui rus Vladimir Putin și premierului Mihail Mișustin. In plus, au fost…

- Dupa ce tocmai s-a retras saptamana trecuta din fruntea Mossadului, fostul sef al spionajului israelian Yossi Cohen a oferit pentru o televiziune israeliana un interviu de senzatie in care ofera mai multe detalii din operatiunile Israelului impotriva Iranului.

- Statele Unite au ridicat sanctiuni vizand trei fosti oficiali iranieni si doua companii iraniene implicate in trecut in comertul cu produse petrochimice, o masura prezentata drept o rutina de catre un oficial american, dar care ar putea arata vointa Washingtonului de a relaxa in mod justificat sanctiuni…

- Teheranul considera ca Israelul este vinovat pentru incidentul produs duminica la centrala de imbogatire a uraniului de la Natanz (centrul Iranului), a anuntat luni ministrul de externe iranian Mohammad Javad Zarif, care a promis razbunare, transmite Reuters. Autoritatile iraniene au descris…

- Prim-vicepresedintele iranian Eshaq Jahanguiri a cerut duminica, primindu-l la Teheran pe premierul sud-coreean Chung Sye-kyunp, ca Seulul sa elibereze fonduri iraniene de mai multe miliarde de euro blocate din cauza sanctiunilor SUA, noteaza AFP. "Indemnam guvernul (sud-)coreean sa elibereze resursele…

- Statele Unite analizeaza mijloacele prin care pot impartasi mai mult resursele de vaccin cu alte tari in viitor, a declarat luni secretarul american de stat Antony Blinken, potrivit DPA. "Consideram ca vom fi in pozitia de a face mai mult pe acest front. Stiu ca multe tari cer Statelor Unite…