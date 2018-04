Stiri pe aceeasi tema

- Israelul nu este procupat de prezenta militara a Rusiei in Siria deoarece Moscova este un ”actor pragmatic” cu care pot fi incheiate acorduri, a declarat, vineri, Avigdor Lieberman, ministrul israelian al Apararii, informeaza site-ul postului France 24.

- Avigdor Lieberman, ministrul israelian al Apararii, a avertizat, marti, ca tara sa va distruge orice sistem antiracheta performant instalat de Rusia in Siria daca acesta va fi folosit impotriva avioanelor israeliene, dar a tinut sa sublinieze ca Israelul nu este interesat de o escaladare a tensiunilor…

- Israelul nu va accepta 'ancorarea' iraniana in Siria, a afirmat marti ministrul israelian al apararii Avigdor Lieberman, dupa lovituri aeriene asupra unei baze militare in Siria, atribuite statului israelian, informeaza AFP. 'Nu vom permite ancorarea iraniana in Siria, indiferent care va…

- Rusia urmareste doua proiecte de federalizare in Europa, pentru Republica Moldova si pentru Ucraina, a declarat joi analistul Vladimir Socor, la dezbaterea organizata de Fundatia Universitara a Marii Negre cu tema "Moscova nu crede in lacrimi. Dar nici America. Cum va arata frontiera estica a Romaniei?''.…

- Rusia a denuntat luni o 'provocare' dupa informatiile privind un presupus atac chimic in regiunea Ghouta Orientala din Siria, unde o organizatie neguvernamentala a raportat un caz de sufocare duminica in urma unui bombardament al regimului, relateaza AFP. 'Exista deja informatii…