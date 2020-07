Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul PSD Lia Olguța Vasilescu reacționeaza dupa ce Gabriela Firea a dezvaluit care este numarul bucureștenilor care au fost depistați cu Covid-19. Totodata, fostul ministru al Muncii acuza Grupul de Comunicare Strategica ca a mințit in legatura cu cifrele prezentate zilnic. „Doar 4 din 4600 de…

- Deputatul de Alba, Florin Roman, spune ca a solicitat sprijin de urgența pentru sinistrații care au avut de suferit in urma inundațiilor din județul Alba. Acesta a adaugat ca a primit asigurari ca dupa evaluarea pagubelor, in prima ședința de Guvern, vor fi alocate ajutoare in regim de urgența. Citește…

- Cu doua zile inaintea ridicarii starii de urgența, inca exista incertitudini privind ziua in care Guvernul poate institui starea de urgența. Votul final se da astazi la Camera Deputaților, dupa ce proiectul de lege privind masurile din starea de urgența a trecut de Senat, cu scandal și acuzații de incompetența…

- Intrebat ce se va intampla daca pe 13 mai CCR va declara neconstituționala legislația privind starea de alerta, Ludovic Orban a spus: "Vom emite o reglementare de tip OUG care sa dea Guvernului și autoritaților din Romania instrumentele necesare pentru a putea apara viața și sanatatea cetațenilor…

- Deputatul socialist, președintele Comisiei Juridice din Parlament, Vasile Bolea a anunțat ca va depune o cerere de recuzare a unui judecator din completul Curții Constituționale, la ședința programata pentru maine. Parlamentarul spune ca magistratul Nicolae Roșca a fost membru al Partidului Acțiune…

- Laura Codruța Kovesi a spus, marți seara, referitor la decizia emisa de judecatorii CEDO in cazul revocarii sale din funcția de șef al DNA, ca nu a vrut sa ceara despagubiri financiare pentru ca nu a dorit „sa plateasca romanii pentru o decizie a CCR”.„Daca aș fi cerut despagubiri materiale…

- Grupul de Comunicare Strategica anunța inca 14 decese din cauza COVID-19, bilanțul morților ajungand la 841.Citește și: Marcel Vela, intrebat daca se vor deschide bisericile: Biserica trebuie sa faca o analiza obiectiva, fara patima „Sursa: Insp Deces 828Barbat, 63 ani,…

- ANCOM a anunțat ca a decis inchida site-ului ortodoxinfo.ro pentru diseminarea de informații false. A solicitat furnizorilor de internet sa blocheze imediat accesul utilizatorilor din Romania. Grupul de Comunicare Strategica a solicitat blocarea site-ului deoarece ”prezinta informații vadit false și…