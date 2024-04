Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul USR Cluj, Oana Murariu, a postat pe TikTok un clip video in care il ”cearta” pe Klaus Iohannis și aspirațiile acestuia de a ”dormi” și intr-o funcție de top din NATO, dar modul in care a fost realizat materialul este hilar.Oana Murariu apare in cele cateva secvențe in locații diferite, dar…

- Liberalii strang randurile cu cateva luni inainte de alegeri. Fostul vicepresedinte al PNL, Ben-Oni Ardelean, revine in echipa Partidului National Liberal, care anunța ca „are porțile deschise pentru toti oamenii de buna credinta”. Ben-Oni Ardelean se intoarce in PNL, nu singur, ci impreuna cu platforma…

- Primarii și președinții de CJ pot schimba partidul fara pierderea mandatului. Acest lucru va fi posibil prin intermediul unui proiect de Ordonanța de Urgența care ofera primarilor și președinților de Consilii Județene posibilitatea sa schimbe partidul fara a-și pierde funcția daca schimbarea partidului…

- Astazi dimineața o postare de pe conturile social media ale președintelui Comisiei Europene, Ursula von den Leyen , a surprins: „La Kiev pentru a marca al doilea an de razboi al Rusiei impotriva Ucrainei. Si pentru a celebra rezistenta extraordinara a poporului ucrainean”. Impreuna cu ea mai calatoresc…

- Bomba pe piața bancara mondiala! Autoritatea de Supraveghere a Pietei Financiare din Austria (FMA) investigheaza Raiffeisen Bank International (RBI) pentru deficiente privind combaterea spalarii banilor! Așadar, Raiffeisen Bank Internațional a intrat sub lupa Autoritații de Supraveghere a Pietei Financiare…

- Intrebat la Parlament daca dubla comasare a alegerilor ar putea fi o ipoteza de lucru sau ar putea PSD sa puna pe masa coalitiei un astfel de scenariu, Zetea a sustinut ca aceasta chestiune a fost adusa in spatiul public de liberali si analizata de social-democrati care asteapta argumente."Scenariul…

- Sindicaliștii de la Romgaz anunța proteste in prima zi a saptamanii viitoare, ca reacție la intenția companiei de a reduce salariile de incadrare cu 5,82%. Sindicatul Liber ROMGAZ a anunțat ca 500 de angajați vor participa la un protest programat pentru luni, 29 ianuarie, ca reacție la intenția companiei…

- Ministrul Educației, Ligia Deca, spune ca, anul acesta, va fi rezolvata problema școlilor cu grupul sanitar in curte. Pentru aceasta exista aproximativ 30 de milioane de lei in bugetul Ministerului Educației , astfel incat Romania sa nu mai aiba școli cu wc-ul in curte, spune ministrul Deca. La inceputul…