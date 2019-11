Stiri pe aceeasi tema

- Un test sangvin ar putea detecta cancerul mamar cu cinci ani inainte de aparitia primelor semne clinice ale acestei boli, potrivit unui studiu realizat de cercetatorii de la Universitatea Nottingham, informeaza Press Association. Oamenii de stiinta britanici care au creat noul test spun ca acesta identifica…

- Prevenția cancerului de col uterin este un eșec la nivelul județului Ialomița. Medicii Spitalului Județean de Urgența Slobozia, unitate medicala care coordoneaza Programul Național de Screening pentru Cancerul de Col Uterin, atrag atenția ca adresabilitatea pacientelor catre cabinetele in care se realizeaza…

- Demersul are rolul de a promova și susține lupta impotriva cancerului la san The post CETATEA DEVA ȘI CENTRUL CULTURAL ILUMINATE IN ROZ Demersul are rolul de a promova și susține lupta impotriva cancerului la san appeared first on Stiri din judetul Hunedoara .

- Proiectul iși propune sa dubleze pana in 2025 rata supraviețuirii peste cinci ani a pacienților cu aceasta maladie. Ieri a fost lansat la Cluj un parteneriat strategic incheiat intre doua organizații internaționale și doua companii cu activitate in domeniul oncologic, care iși propun creșterea ratei…

- Prima zi a lunii octombrie este dedicata la nivel mondial luptei impotriva cancerului la san. In fiecare an, in Romania aproximativ 7000 de femei sunt diagnosticate cu aceasta forma de cancer, fiind de asemenea a doua cauza de deces prin cancer, dupa cel pulmonar. Pentru a marca lupta cu cancerul la…

- Un vas de toaleta din aur in valoare de un milion de lire sterline, ce facea parte dintr-o expozitie de arta de la Palatul Blenheim, a fost furat sambata dimineata, informeaza Press Association, potrivit AGERPRES.Postul de radio local Jack FM a anuntat ca a primit informatii neconfirmate potrivit…

