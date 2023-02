SIPEX anunță cele mai bune rezultate financiare anuale din istoria companiei Ploiești, 24 februarie 2023: SIPEX , unul dintre cei mai mari distribuitori de materiale de construcții din Romania, listat la Bursa de Valori București in piața AeRO (simbol bursier SPX ), cu activitate de 25 de ani pe acest segment, anunța rezultatele financiare preliminare pentru anului 2022. Compania a obținut un profit net in valoare de 20,1 milioane lei, in creștere cu 25,45% fața de cel realizat in 2021, susținut de vanzarile mai mari B2B (business to business). Eforturile depuse de SIPEX in anii anteriori, prin dezvoltarea celor mai noi puncte de lucru, relocarea punctelor de lucru unde… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

